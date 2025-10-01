Ana Pastor (AMA): "Hay que introducir cláusulas de IA en las pólizas de responsabilidad civil sanitaria"

Las pólizas de seguro de responsabilidad civil sanitaria aún no tienen una cláusula específica para regular la Inteligencia Artificial (IA) generativa. Y si no existe un marco legal que recoja los fallos y errores de dicha herramienta, los profesionales pueden estar desprotegidos ante una demanda en los tribunales.

Así lo ha señalado Ana Pastor Julián, presidenta ejecutiva de A.M.A. Grupo durante su intervención en la tercera jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Por eso, Pastor aboga por la creación de un marco común para la incorporación de dicha Inteligencia Artificial.

"Ya hemos tenido varias reuniones para ver cómo gestionamos este tema porque nuestro papel fundamental es impulsar la cobertura de los sanitarios", ha destacado.

De hecho, como ha manifestado, este cambio será de obligatorio cumplimiento para adaptarse a la normativa de gestión de datos europea. "Y esa modificación de las pólizas las veremos de cara a los próximos cuatro o cinco años, porque la irrupción de la IA está provocando que aceleremos ese proceso".

Retos pendientes

Además, la IA está entre los principales retos pendientes que tienen los seguros de responsabilidad civil. "La introducción de esta tecnología hace que tengamos que tener una apuesta clara por la ciberseguridad y esto significa que tenemos que impulsar la confidencialidad", ha matizado.

Otro reto que tienen pendiente las pólizas es cómo regular la telemedicina, es decir, cómo incluir cláusulas que regulen incidentes en estas ocasiones.

Ana Pastor Julián, presidenta ejecutiva de A.M.A. Grupo

También, otro de los problemas que deben afrontar es el aumento de los costes y de las primas de seguro.

Por otro lado, como ha indicado Pastor, hay una variedad jurisdiccional entre lo público y lo privado. Esto provoca una desigualdad porque los procedimientos, criterios y cuantías de indemnización por negligencia médica son diferentes según el tipo de centro y del órgano competente.

Agresiones

A lo largo de la conversación también ha habido tiempo para hablar de las agresiones al personal sanitario y qué cláusulas hay en las pólizas para cubrir estos incidentes.

"La póliza ofrece una cobertura total y tiene asistencia desde el primer instante que ocurre la agresión. Este seguro se ofrece a todos los profesionales sanitarios de toda España", ha matizado Pastor.