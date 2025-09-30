Siemens Healthineers y Grupo HLA ponen en valor las alianzas empresariales para mejorar la sanidad

María García Robledo, responsable de Desarrollo de Negocio de Siemens Healthineers; Eduardo Ortega Socorro, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia; y Juan Antonio Gutiérrez Lemos, director de Desarrollo de Negocio del Grupo HLA durante la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

La colaboración entre la sanidad pública y la privada e incluso la necesidad de alianzas empresariales que compensen a todas las partes para que mejore la sanidad es una de las conclusiones a las que han llegado Siemens Healthineers y Grupo HLA durante la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“La necesidad de colaboración es importante porque hay un envejecimiento de la población, un incremento de los costes y la necesidad de tecnología conlleva una colaboración”, ha comentado Juan Antonio Gutiérrez Lemos, director de Desarrollo de Negocio del Grupo HLA.

“El sector público tiene una limitación y la sanidad privada sigue preparada para recibir más pacientes, pero necesita aliados para compartir riesgos e inversiones”, ha continuado.

Conversación a dos. Casos concretos de distintos modelos de colaboración

Pero si vamos más allá, las alianzas empresariales también son muy importantes. En Siemens Healthineers tiran de alianzas tecnológicas y otro tipo de modelo focalizado en la clínica, es decir, apoyar en la gestión de un proceso, ha explicado María García Robledo, responsable de Desarrollo de Negocio.

Además, como ejemplo ha destacado la alianza de Siemens con Medtronic en el hospital de Vall d'Hebron (Barcelona). “Hemos aportado un valor de forma conjunta”, ha asegurado.

Desde el grupo HLA ven también existen otras alianzas, como la asistencial y la tecnológica.

En este mismo sentido, los fondos europeos también ayudan al sector tecnológico. Para Juan Antonio Gutiérrez Lemos “los fondos europeos deben estar para que se invierta y se aproveche en la renovación tecnológica”.

Esos mismos fondos, en su opinión, también deberían permitir esas alianzas, pero sobre todo “fomentarlas”.

El directivo ha remarcado que “la prioridad es avanzar en la renovación tecnológica” y ha reconocido que aunque la legislación ayuda, debería avanzar más rápido.

Por su parte, María García Robledo cree que los fondos “han logrado cubrir una parte de la obsolescencia, pero otra cuestión son las alianzas estratégicas”.