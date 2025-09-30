Santiago de Torres (Atrys): "Trabajamos con herramientas de IA para tratar un ictus a 1.000 km de distancia"

El sector healthtech es toda una revolución para la sanidad. Entre las empresas que se dedican a ello, se encuentra Atrys, la compañía médica madrileña ya trabaja en varios países como Chile, Brasil o Perú y sobre todo en tratamientos especializados de oncología.

Atrys ha desarrollado un nuevo proyecto en el que han implementado herramientas de inteligencia artificial (IA) para tratar enfermedades como ictus en los hospitales comarcales de la región de Los Lagos (Chile). Esta zona se encuentra a 1.000 kilómetros de la capital, donde se encuentran los grandes especialistas.

"Hemos instalado un sistema que, gracias a él, los médicos pueden tratar por videollamada un ictus con la ayuda de un neurólogo que les va marcando cómo manejar de forma telemática ese TAC", así lo ha señalado Santiago de Torres, presidente no ejecutivo de Atrys en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Santiago de Torres, presidente de Atrys

Como ha apuntado el presidente de Atrys, esta tecnología permite a los médicos resolver un ictus en 45 minutos y todo a 1.000 km de la capital.

Además, la implementación de esta tecnología no sólo permite agilizar procesos en zonas complicadas, sino también introducir esa demanda de especialistas y ser mucho más accesibles. "La tecnología bien gestionada es el brazo que va a permitir que los sistemas de salud sean más sostenibles y equitativos", ha puntualizado.

De igual manera, ha explicado que, por el momento, la IA no es una herramienta precisa para el diagnóstico "porque no está cargada con millones y millones de datos".

Sin embargo, ha argumentado que está demostrando grandes resultados en "el triaje de datos, es decir, en el análisis de grandes volúmenes de información y para clasificar a los pacientes según la gravedad y urgencia".

Expansión

Actualmente, entre los planes de expansión de la compañía tecnológica están las desinversiones, es decir, en la venta de algunos activos. La compañía se está centrando en crecer a través de la adquisición de nuevas herramientas innovadoras.

"Tenemos ofertas permanentes de fondos internacionales, estamos valorando si hacemos alguna desinversión. Nos queremos focalizar en lo que estamos creciendo y en adaptarnos a la nueva tecnología de los tiempos que vienen", ha matizado de Torres.