Abarca (HM Hospitales): "La sanidad privada cubre las necesidades de la población allí donde no llega la pública"

Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, en el VI Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia Alejandro Ernesto

"Hay un muro entre sanidad pública y privada que se puede derribar fácilmente si hay voluntad política". Así comenzaba la participación de Juan Abarca, presidente de HM Hospitales, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"La estructura burocrática del sector salud en España es tan mastodóntico, hay tantas dificultades, tantos organismos, tanta fragmentación que hace difícil conjugar ambos servicios sanitarios y ponerlos al servicio de los pacientes", señalaba.

Y para derribar el muro solo hay que pensar en los pacientes, "poniendo recursos" y "normalizando la colaboración entre ambos sectores, con todas las garantías pero también con total transparencia".

"Hay mucho ruido social, mucha oposición por parte del lobby de cierta parte del sistema nacional de salud, incluso por parte de los trabajadores, que ven la sanidad privada como una amenaza o que creen que la colaboración público-privada les va a quitar algo", señala el máximo responsable de HM Hospitales.

Reconoce Abarca que el sector privado tiene una parte que intenta, "en la medida de sus posibilidades, obtener los réditos empresariales a cambio de atender a los pacientes que acuden a él de modo privado o con un sistema de seguros".

Sin embargo, reconoce que "también tenemos una obligación moral para colaborar con el sector sanitario público, allí donde no llega, estamos nosotros".

"Desde la pandemia hay listas de espera con millones de pacientes y con historias individuales que no llegan al diagnóstico a tiempo", señala Juan Abarca, presidente de HM Hospitales. "O esperan eternamente a un tratamiento quirúrgico".

Por eso, señala que "es ahí donde contribuimos con nuestro granito de arena, y ofrecemos trabajar de manera colaborativa para dar el servicio sanitario a todos los españoles".

Y puntualiza que, "mientras las cosas sigan así, recomiendo a todo el mundo que tenga un seguro privado, para que el día que te pase algo, pueda elegir, porque España no solo tiene uno de los mejores sistema de salud pública, sino el mejor sistema de salud privada de Europa".

Concepto de salud

El concepto de salud ha variado desde la pandemia, y es mucho más amplio de cómo se entendía hace 10-15 años. "Ahora se basa más en el diagnóstico y el tratamiento preventivo".

De hecho, "el 70% del gasto socio-sanitario tiene que ver con los gastos sociales derivados de la enfermedad crónica, y el 70% de la salud mental también, así como el 95% de la salud buco-dental".

En opinión de Juan Abarca, "y lo que está por venir es un tsunami que se basa en la transformación digital relacionada con la prevención y con el diagnóstico precoz". Y es ahí donde el sector privado está acumulando más espacio, "en lo que se entiende como el bienestar del individuo".

Hay una mayor concienciación en la población después de la pandemia para vigilarse la salud, y por otro lado, está creciendo el número de ciudadanos en España, alrededor de dos millones de personas, principalmente por la inmigración.

"Y eso no ha venido acompañado de un incremento de recursos en la sanidad pública, así que se está quedando para lo más grave, para lo más complejo y todo lo que tiene que ver con la asistencia previa, como no da una respuesta a la población, el sector privado está haciendo ese papel".

Y es que cuando un paciente va al médico de familia, y le manda a un especialista, tiene que esperar una media de 100 días para que le vea, otros 100 días más para hacerse las pruebas diagnósticas, y otros 100 más para que le lean esas pruebas.

"En definitiva, los pacientes pueden esperar hasta un año en la sanidad pública, y ésa es la diferencia que hay entre que te mueras o no te mueras, te cures o no te cures", concluye.