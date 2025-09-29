Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante las Emergencias Sanitarias (HERA) durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante las Emergencias Sanitarias (HERA) durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Sara Fernández. EL ESPAÑOL

VI Observatorio de la Sanidad (2025)

Teresa Chavarría (HERA): “Cada vez hay más patógenos que cruzan la frontera o que son emergentes”

La estrategia de contramedidas médicas ante emergencias sanitarias distingue cuatro amenazas principales en Europa.

Más información: El Gobierno da luz verde al anteproyecto de la ley antitabaco que prohíbe fumar en terrazas y marquesinas

Publicada
Actualizada

Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante las Emergencias Sanitarias (HERA) ha destacado que Europa tiene que hacer frente a un mayor número de amenazas.

“Cada vez tenemos un mayor número de patógenos que cruzan fronteras o que son emergentes, como el virus del Nilo”, ha dicho durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La experta cree que “Europa tiene que hacer frente a estas amenazas”. De ahí que tras la pandemia de la Covid se haya creado HERA y se haya puesto en marcha una estrategia de contramedidas sanitarias.

Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea

¿A qué se refiere con esto? “A medicamentos, productos y tecnologías que ayudan a prevenir ciertas emergencias sanitarias”, ha comentado.

Dicha estrategia europea distingue cuatro amenazas: virus respiratorios y de contacto con potencial contagio, resistencia microbiana, virus transmitidos por vectores y la amenaza de conflictos armados o riesgo biológico.

El objetivo es hacer frente a las cuatro amenazas a través de tres vías. “Impulsar la innovación y las contramedidas, desarrollar la cooperación de Estados miembro y ampliar la colaboración público-privada incluyendo a los sectores militar y civil”, ha descrito.

Algunas contramedidas tienen que ver con los medicamentos críticos o con la puesta en marcha de un sistema de vigilancia de aguas residuales.

Primera jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud' 64 fotos

Primera jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud'

Sara Fernández Elena Isardo Elena Isardo

También ha destacado otro grupo de acciones financieras que pretenden facilitar que las pymes puedan desarrollar terapias y productos, como por ejemplo contratación pública, convocatorias para investigación…

“A nivel de cooperación también habrá otras medidas como modificaciones de acuerdos de compras conjuntas o ampliar las colaboraciones a nivel internacional”, ha añadido.

Por último, ha destacado la cooperación entre la sociedad civil y el ámbito militar para desarrollar contramedidas que puedan usarse de manera dual.

¿Cómo se financia? “Ahora estamos en un momento clave y estamos en plena negociación del nuevo marco que se aprobará en 2028”, ha explicado. De ahí saldrá el presupuesto que la UE dedicará a esta estrategia de contramedidas de emergencia.