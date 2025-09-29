Teresa Chavarría (HERA): “Cada vez hay más patógenos que cruzan la frontera o que son emergentes”

Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante las Emergencias Sanitarias (HERA) durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Sara Fernández. EL ESPAÑOL

Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante las Emergencias Sanitarias (HERA) ha destacado que Europa tiene que hacer frente a un mayor número de amenazas.

“Cada vez tenemos un mayor número de patógenos que cruzan fronteras o que son emergentes, como el virus del Nilo”, ha dicho durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La experta cree que “Europa tiene que hacer frente a estas amenazas”. De ahí que tras la pandemia de la Covid se haya creado HERA y se haya puesto en marcha una estrategia de contramedidas sanitarias.

Teresa Chavarría, experta nacional destacada en la Comisión Europea

¿A qué se refiere con esto? “A medicamentos, productos y tecnologías que ayudan a prevenir ciertas emergencias sanitarias”, ha comentado.

Dicha estrategia europea distingue cuatro amenazas: virus respiratorios y de contacto con potencial contagio, resistencia microbiana, virus transmitidos por vectores y la amenaza de conflictos armados o riesgo biológico.

El objetivo es hacer frente a las cuatro amenazas a través de tres vías. “Impulsar la innovación y las contramedidas, desarrollar la cooperación de Estados miembro y ampliar la colaboración público-privada incluyendo a los sectores militar y civil”, ha descrito.

Algunas contramedidas tienen que ver con los medicamentos críticos o con la puesta en marcha de un sistema de vigilancia de aguas residuales.

También ha destacado otro grupo de acciones financieras que pretenden facilitar que las pymes puedan desarrollar terapias y productos, como por ejemplo contratación pública, convocatorias para investigación…

“A nivel de cooperación también habrá otras medidas como modificaciones de acuerdos de compras conjuntas o ampliar las colaboraciones a nivel internacional”, ha añadido.

Por último, ha destacado la cooperación entre la sociedad civil y el ámbito militar para desarrollar contramedidas que puedan usarse de manera dual.

¿Cómo se financia? “Ahora estamos en un momento clave y estamos en plena negociación del nuevo marco que se aprobará en 2028”, ha explicado. De ahí saldrá el presupuesto que la UE dedicará a esta estrategia de contramedidas de emergencia.