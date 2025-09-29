Sanitas lanzará un asistente personal virtual en los próximos meses

César Morcillo, director médico del Hospital Digital Sanitas, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. David Morales, EL ESPAÑOL.

La medicina y el cuidado de la salud pasan del mundo físico al virtual. El grupo Sanitas, a partir de su satisfactoria experiencia en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas, su primer centro nativo digital, y de la información genómica con la que ya trabaja la compañía a gran escala, está ultimando un asistente personal virtual que "va a ayudar y acompañar al paciente a cuidarse mucho mejor".

Así lo ha avanzado César Morcillo, director médico del Hospital Digital Sanitas, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. "En pocos meses, estará disponible en sus móviles", ha asegurado el directivo de Sanitas.

Tal y como ha desgranado Morcillo, gracias a los datos y la inteligencia artificial, Sanitas ya ha secuenciado a más de 11.000 pacientes, y tiene previsto alcanzar más de 100.000 personas en 2026 y, en dos años, a 250.000 personas secuenciadas.

El grupo sanitario está acelerando su huella digital a partir del Sanitas Valdebebas. "Este nuevo concepto de hospital digital ya está transformando la forma en que hacemos medicina en Sanitas: desde la citación hasta la continuidad asistencial tras el alta. Ofrece muchos beneficios para pacientes y médicos".

En la práctica, ya se usa la IA en casi todos los procesos de radiodiagnóstico; se han domotizado el 100% de las habitaciones, con lo que "podemos hacer una medicina más segura gestionando la historia clínica del paciente por voz con Alexa"; y con el uso avanzado de datos médicos, "se consiguen ensayos clínicos más ágiles en campos como la oncología o la investigación".

Tan avanzado y rentable es el proceso digital de Sanitas para el grupo, que Morcillo ha afirmado que "la digitalización es fácilmente escalable al resto de nuestra red asistencial".

Entre sus próximos proyectos, Sanitas invertirá más de 500 millones de euros hasta 2029 para abrir tres nuevos hospitales en Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. "Todos ellos nativos digitales", como el de Valdebebas.

Paciente en el centro

Pero no hay que olvidar que, bajo tanta capa de tecnología, nube y digitalización, está el paciente. "La IA te ayuda a evitar burocracia, pero también a hacer una detección precoz de las enfermedades. Nos sirve para escuchar al paciente, que es lo que realmente importa", en palabras de Morcillo.

Volviendo a la secuenciación del genoma humano, "hasta un 5% de las personas tiene genes que condicionan mayor riesgo de tener una enfermedad grave, como cáncer o cardiopatías que pueden causar muertes súbitas, que son fácilmente prevenibles con esta información".

Unos efectos secundarios o la propia muerte que "podrán evitarse con esta información". "Muy pronto los médicos nos sorprenderemos de cómo puede ser que estemos prescribiendo medicamentos sin disponer de esta información", ha confiado el responsable de Sanitas.