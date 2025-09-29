La sanidad pública debe tomar medidas a corto plazo y de carácter estructural para abordar el déficit de sanitarios

Julio García Comesaña, viceportavoz en el Parlamento de Galicia y coordinador de Gestión de la Innovación en la Vicesecretaria de Sanidad del PP David Morales

Uno de los principales problemas que lleva arrastrando, desde hace años, la sanidad española es el déficit de profesionales. Algo que se va acentuando con el paso del tiempo. Y una de las especialidades más afectadas es la Medicina Familiar y Comunitaria: con una escasez actual de 4.500 profesionales.

Por eso, para paliar este déficit se debe atajar el problema a fondo y tomar medidas a corto plazo y de carácter estructural que solucionen el problema en la actualidad.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la conversación con Julio García Comesaña, viceportavoz en el Parlamento de Galicia y coordinador de Gestión de la Innovación en la Vicesecretaria de Sanidad del PP, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"El Ministerio de Sanidad nos dice que a partir de 2035 se empezarán a notar esos cambios en las plantillas. Pero, teniendo en cuenta este panorama, las medidas no pueden ser de aquí a 10 años. En este momento tenemos que pensar en la prevención y justamente, para eso lo principal es el recurso humano", ha precisado García.

Como ha explicado el ponente, no cree que esto sea un problema de falta de graduados, ya que en la anterior convocatoria (2025) del examen MIR se ofertaron 9.007 plazas de formación especialidad a las que se presentaron 13.700 titulados a medicina.

"Es más un problema de la especialidad y los requisitos tan altos que se han puesto", ha aclarado.

Además, la escasez de médicos especialistas acarrea otros problemas como, por ejemplo, el retraso en la innovación de fármacos. "Actualmente, estamos tardando seis meses en estos trámites, por eso insisto en todo que todo esto no se puede hacer sin profesionales acreditados y especializados que puedan sustituir e, incluso, abordarlo", ha denunciado.

Plazas sin cubrir

Otro de los grandes retos que debe abordar el sistema sanitario es la fuga de talento, no sólo su marcha al extranjero, sino también a la sanidad privada.

No obstante, para García hay un problema mucho más profundo: cómo solucionar el tema de las vacantes de plazas que se quedan sin cubrir.

"Hemos sacado procesos de estabilización fruto de la directiva europea y han quedado puestos vacíos porque son vacantes en centros más alejados de las ciudades, peor comunicados. Por eso, aún seguimos buscando maneras activas para solucionar esto", ha explicado.

Esto es uno de los puntos que está trabajando el Estatuto Marco. Es decir, en cómo definir y hacer atractivos puestos de difícil cobertura. "Hemos avanzado en cuanto a este tema, pero todavía quedan cosas que resolver en la negociación".

Por otro lado, la inestabilidad temporal es otro de los problemas que han detectado desde la Unión Europea (UE). "La Comisión nos ha advertido que no podemos tener a los médicos con contratos temporales tanto tiempo", ha explicado García.

Por eso, precisa en que este aviso por parte de Europa obliga a que se tengan que modificar los procesos de adjudicación de plazas. "Es algo que tenemos que hacerlo lo más pronto posible, ya hemos perdido una financiación importante de la UE porque no hemos resuelto el tema de la temporalidad", ha terminado.