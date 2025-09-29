Padilla confirma que Sanidad cambiará "el nombre y el contenido" de su propuesta de precios seleccionados

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, durante su intervención bajo el título 'Informe sobre la financiación de medicamentos innovadores'; en la primera jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud'. David Morales

El Ministerio de Sanidad ha decidido modificar "el nombre y el contenido" de su propuesta para el sistema de precios seleccionados, que se incluirá dentro de la futura Ley del Medicamento. Un cambio que surge tras las conversaciones mantenidas con el sector estos últimos meses.

Así lo ha asegurado Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, durante su intervención en la primera jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Padilla ha indicado que la propuesta para cambiar tanto la denominación como el contenido relativo a los precios seleccionados respecto a cómo estaba redactado en el anteproyecto de Ley de Medicamentos procede de "una parte del sector".

Así, el secretario de Estado de Sanidad ha remarcado que, tras haber hablado con el sector, han elaborado una nueva propuesta que se adapta al espíritu de la futura Ley del Medicamento "de una manera bastante razonable".

Además, ha añadido que cumple con el objetivo fundamental que tenía que preservarse en todo momento: "incorporar medicamentos de manera competitiva con bajadas de precios lo suficientemente rápidas como para actuar en esa parte donde hay un consenso generalizado de que existe margen de mejora".

No obstante, ha rehusado dar más detalles sobre la nueva propuesta, ya que antes deberán trasladársela al Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, Padilla ha informado de que, antes de que acabe el año, el Ministerio de Sanidad presentará tanto nuevas medidas relacionadas con la forma de calcular las listas de espera como un informe sobre la homeopatía.

Listas de espera

Respecto a las listas de espera, el Secretario de Estado ha señalado que en el Ministerio están trabajando para presentar en la recta final de 2025 algún tipo de medida relacionada con la forma en la que se contabilizan.

En este sentido, ha señalado que si esto sólo fuera una leve modificación del real decreto actual sería "más sencillo". Sin embargo, se están planteando incorporar otros elementos como el análisis de las listas de espera en la atención primaria.

De ahí que, ha indicado, no esté decidido si la propuesta que lanzará el Ministerio antes de que acabe 2025 será sólo una recomendación o una "apertura en canal del real decreto".

Respecto a la intención de la AIReF de desarrollar una estadística homogénea de listas de espera sanitarias con la participación de todas las comunidades autónomas, Padilla ha indicado que estarán encantados de colaborar con la institución como han hecho en otros ocasiones, ya que "siempre aportan información y propuestas de gran interés".

Sobre la homeopatía, ha indicado que antes de final de año también habrá un informe del Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) sobre este aspecto, en línea con los que se ha hecho con otras pseudociencias.

Padilla tampoco ha querido adelantar el contenido de este informe que se había quedado en el cajón y que han retomado después de que en la Unión Europea no haya prosperado la propuesta apoyada por España de una regulación más estricta respecto a los medicamentos, incluyendo el considerar como tal los productos homeopáticos.