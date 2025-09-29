Médicos, industria y pacientes reclaman un Plan Nacional de Migraña para mejorar la vida de las personas que la sufren

Manuel Anxo Blanco, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de Organon, José Andrés Gómez, jefe de la sección Ciencia y Salud en EL ESPAÑOL, Eva Ortega, paciente y miembro de la Asociación Española de Pacientes de Migraña y Cefaleas (AEMICE) y José Miguel Láinez, presidente de la Fundación Española de Cefaleas. David Morales

La migraña es una enfermedad neurológica que afecta especialmente a las mujeres. Se calcula que el 70% de los afectados son del género femenino y la patología está atravesada por el estigma. Pacientes y sanitarios reclaman la falta de educación en esta patología.

"La literatura científica demuestra que las enfermedades que más afectan a las mujeres se minusvaloran", ha explicado Manuel Anxo, director ejecutivo de Relaciones Institucionales de Organon, durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

José Miguel Láinez, presidente de la Fundación Española de Cefaleas, ha apuntado, por su parte, que las migrañas se disparan tras la pubertad en las mujeres "y aunque antes era extraño encontrar personas mayores migrañosas, ahora los vemos con hasta 80 años".

En cualquier caso, los ponentes han afirmado que esta es "la mejor época para ser migrañoso" y así lo ha confirmado Eva Ortega, que es paciente y también miembro de la Asociación Española de Pacientes de Migraña y Cefalea (AEMICE).

"El estigma es todavía muy grande, no se conoce la migraña. Yo salí del armario el año pasado, no quería decirlo y tenía hasta 15 veces al mes migraña. Pero el paradigma ha cambiado mucho desde el año 2017", ha contado Ortega.

Ahora la migraña es más fácil de diagnosticar y, además, existen mejores tratamientos. "Hemos pasado de tener dos o tres fármacos preventivos orales a tener ahora muchos tratamientos espectaculares", ha destacado Anxo.

Estos son fármacos específicos que atacan un péptido en concreto y mejoran los síntomas enormemente. "Esto es una enfermedad biológica, no una de mujeres histéricas”, ha subrayado Láinez. "Pero el problema es que sólo estamos tratando a la punta del iceberg".

Educar en migraña

Estos tres ponentes de la mesa redonda Una nueva mirada al impacto de la migraña en la salud de las mujeres y en el sistema ponen en valor el hecho de que hace falta educación para que más pacientes se animen a tratar su migraña y evitar que se cronifique.

"La mayoría de pacientes no sabemos que padecemos migrañas", ha advertido Ortega. "Cuando el médico me dijo 'te entiendo, vamos a ponerle un tratamiento' se me abrió el cielo". Ahora bien, los tres ponentes alertan de la necesidad de dotar el sistema de dinero.

"Si todos los migrañosos vamos al neurólogo, se va a producir un cuello de botella", ha alertado Ortega. "Tenemos que educar a la Atención Primaria (AP) para que también sea capaz de atender estos casos y ponerles tratamiento".

Por tanto, para mejorar la atención en migraña, los expertos coinciden en que hay que trabajar en la educación tanto de perfiles sanitarios como al resto de la población. Anxo, por ejemplo, ha llamado a que la industria farmacéutica ayude en la formación de sanitarios.

Láinez, por su parte, ha explicado la necesidad de trabajar sobre la concienciación en redes sociales. Sin embargo, existen ya en marcha proyectos muy interesantes para mejorar el abordaje de la migraña en urgencias o en las empresas.

La migraña es una de las enfermedades más incapacitantes, "la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que un día de ataque de migraña equivale a un día de tetraplejía", ha afirmado Láinez.

Por esta razón, los médicos han explicado la necesidad de que cada vez más empresas se declaren "migrañoamables". "Las empresas suelen mirar a los empleados con migraña con cierto escepticismo. Y es necesario crear espacios seguros para ellos", ha dicho Ortega.

Las empresas migrañoamables no sólo tienen en cuenta el padecimiento de esta enfermedad en sus empleos, sino también proveen lugares sin estímulos donde los trabajadores con migraña puedan tomar la medicación y recuperarse durante un tiempo.

Los ponentes han reclamado que se retome el Plan Nacional de Migraña en España, que tal y como ha indicado la presidenta de AMICE, lleva en el cajón desde 2023, cuando el Ministerio de Sanidad se comprometió a impulsarlo. Asimismo, Ortega ha utilizado los micrófonos del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad para pedir una reunión a la ministra Mónica García con los pacientes migrañosos.

"Se habla del absentismo de los migrañosos, pero somos muy presentistas y no estamos al 100%. Un día de migraña es un infierno", ha asegurado Ortega. En este sentido, Láinez ha hablado de la iniciativa código migraña que, como el código ictus, mejore nuestro conocimiento de la enfermedad.

"Consiste en que se atienda al migrañoso rápidamente en un lugar sin estímulos, ahora mismo este paciente va a la cola porque no es prioritario. No han cambiado las cosas en cefaleas desde hace 20 o 30 años y, por este camino, en 2050 seguiremos igual", ha explicado Láinez.

"Es fundamental que cada vez más gente sea consciente del impacto que la migraña genera en las personas. Las sufrían antes las mujeres en silencio intentando anteponer el cuidado de las demás personas", ha explicado Anxo.