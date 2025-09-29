Bengoa: "A los 44 años y a los 60 años es cuando envejecemos de golpe, es el momento de aplicar un modelo de salud preventivo"

El cuerpo humano envejece a los 44 años y a los 60 años. Y de golpe. Así ha quedado demostrado por la ciencia según ha explicado Rafael Bengoa, médico español especialista en gestión y experto en salud pública, durante su intervención en la inauguración del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia,

"Hay un modelo asistencial que se ha quedado un poco aparcado en el tiempo mientras se ha producido toda una revolución en la investigación médica", ha señalado.

"Hay que cambiarlo para hacer el sistema de salud más equitativo y eficaz, entre otras razones porque no envejecemos de forma uniforme, sino a los 44 años y a los 60 años. La idea de que va poco a poco es equivocada, ocurre de golpe".

"En esos dos momentos, a nivel celular, las células se cansan y no consiguen mantener el tono anterior, y son bastante más estratégicas que nosotros, al echar la basura empiezas a envejecer", explica el experto..

Por tanto, si ahora hay 10 millones de personas con una enfermedad crónica, dentro de 40 años va a haber 20 millones, y eso nuestro sistema de salud no puede aguantarlo "si no hace una serie de cambios importantes".

Y entre esas enfermedades de la vejez se incluye "más demencia, más dolor crónico, más insuficiencia cardíaca, etc.", y Bengoa hace una advertencia, "si no hacéis nada aquellos que tenéis 40 años o 60 años, luego es peor, y se puede recuperar el envejecimiento si actuamos y si actúa y nos acompaña nuestro sistema de salud".

"Si no hacemos nada, sube el riesgo de diabetes, ataques cerebrovasculares, infartos, etc. Si uno actúa a los 44 y a los 60 años se puede evitar. Y más aún, si solo se deja en nuestras manos, si no contamos con el servicio de salud, obviamente nos vamos a una población en peor estado de salud".

Italia y España

La esperanza de vida en España y en Italia es espectacular. Ambos países están en la primera división y tanto para hombres como para mujeres. La expectativa de vida sana de una mujer de 65 años, es que va a vivir 23 años más, pero de esos, solo 11 van a ser buenos. "Y no hay ninguna razón para tener 11 años malos, cuando podríamos tener solo los dos últimos años", apunta Rafael Bengoa.

Es el momento de incorporar un sistema sanitario preventivo, es mucho mejor "en términos de sostenibilidad y de humanización", y por tanto, "hay que hacer las cosas de manera muy diferente, porque también es bueno para los hospitales".

El experto propone "difuminar la separación existente entre la sanidad y los servicios sociales, podemos hacer muchas cosas en domicilio, en el momento del alta".

Es de lo que se lleva hablando desde hace 40 años. Hay algunos países que explícitamente su legislación apoya ese argumento.

"Si tomáramos decisiones determinantes en salud de atención primaria, por ejemplo, en prevención del consumo de tabaco, hacer ejercicio, ponerse vacunas, o prevención secundaria, como cribajes, etc, se reduciría mucho el coste sanitario", asegura.

"Lo que sabemos es que si se hace de esta forma, tenemos un retorno a la inversión importante". Y pone como ejemplo la vivienda, "si acertáramos en España con el tema de vivienda (una actividad social) tendría un alto impacto sobre la salud".

"Y si hacemos prevención primaria sobre el alcohol, la obesidad, etc., o en prevención secundaria con un alto retorno en inversión, por ejemplo, en salud mental, podría ser de unos 11.000 millones de euros, tomando como referencia los datos de Reino Unido".

A Donald Trump, presidente de EEUU, y el presidente chino, Xi Jinping, nadie les ha dicho que los estudios apuntan que si uno llega a los 100 años, tiene un 42% de posibilidades de tener una demencia, con 65 años un 4%.

"Eso qué quiere decir, que a los 150 años tienes una demencia casi con seguridad, pero si el sistema de salud se ajusta a esta nueva realidad, se puede ayudar a que no tengan esa demencia tan evidente", concluye.