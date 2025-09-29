La AIReF desarrollará una estadística homogénea de listas de espera sanitarias con la participación de las CCAA

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), durante su intervención en la primera jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud'. Sara Fernández

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) quiere desarrollar una estadística homogénea de listas de espera sanitarias con la participación de todas las comunidades autónomas (CCAA).

Así lo ha anunciado su presidenta, Cristina Herrero, durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Algo tan importante como la estadística de listas de espera carece de una metodología común entre CCAA que permita datos homogéneos necesarios para iniciar cualquier evaluación", ha señalado.

Por ello, a la AIReF le "gustaría contribuir a subsanar esta carencia" incorporando en sus próximas evaluaciones "la tarea de desarrollar una estadística homogénea con la participación de todas las CCAA".

Según ha explicado Herrero, "experiencias previas, como la cesión de microdatos de los programas de rentas mínimas por parte de todas las comunidades autónomas, refuerzan" su "confianza en el éxito de esta iniciativa".

Cabe recordar que esta iniciativa permitió elaborar una estadística comparable sobre la situación de estos programas en el marco de la evaluación del ingreso mínimo vital.

Según Herrero, la homogenización de las listas de espera "permitiría actualizar algunos de los resultados obtenidos en evaluaciones como las de mutualismo administrativo".

También permitirá actualizar los resultados de la evaluación que la AIReF está llevando a cabo en estos momentos, que es la de la incapacidad temporal.

"La consideración de las listas de espera se ha visto limitada por la escasa calidad y la falta de granularidad de la información disponible", ha denunciado la presidenta de la AIReF.

"Las listas de espera son una evaluación que nos gustaría ver en la siguiente cartera de proyectos de la AIReF", ha reiterado. Herrero ha considerado que, como en el caso de otras políticas tan descentralizadas, la evaluación de las listas de espera "podría ser promovida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".

De esta manera, "tanto la Administración General del Estado como las CCAA podrían participar activamente en el diseño, evaluación e implementación de las conclusiones, asegurando el aprovechamiento compartido de resultados y propuestas".

El 8,1% del PIB en 25 años

En su intervención, Herrero también ha tratado la cuestión del gasto sanitario.

La presidenta de la AIReF ha subrayado que la institución que representa "vela por la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero también por la eficacia de las políticas públicas".

"No cabe duda de que la problemática de la sanidad pública no se puede reducir a una dimensión financiera, pero no podemos ignorar su relevancia en las cuentas públicas", ha continuado.

Según las cifras de la AIReF, la sanidad pública supuso el 6,6% del producto interior bruto (PIB) en 2023. Según sus estimaciones, y debido a las perspectivas demográficas y los perfiles de gasto unitario, la cuantía aumentará 1,5 puntos en un horizonte de 25 años.

Es decir, el gasto sanitario supondrá el 8,1% del PIB en 2050.

"Parece claro que la sanidad es una política relevante a efectos de la sostenibilidad de las cuentas públicas, lo que requiere, sin duda, un cambio de enfoque en el que la eficacia y eficiencia sean abordadas de manera decidida", ha solicitado.

Incapacidad temporal

En estos momentos, y tras evaluar el año pasado la prestación sanitaria del mutualismo administrativo, la AIReF está evaluando, en el marco del Spending Review, la prestación por incapacidad temporal.

El Spending Review surge en la Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020 como una serie de encargos del Gobierno a la AIReF para analizar y evaluar áreas significativas del gasto público.

Su finalidad es establecer prioridades, identificar oportunidades de ahorro o reasignación y proponer recomendaciones para optimizar la utilización de los recursos públicos, basándose en criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia.

En este contexto, Herrero ha afirmado que la prestación por incapacidad temporal es "una prestación económica de máxima relevancia no sólo por el impacto directo que tiene en las cuentas públicas, sino también por su dimensión económica".

"El gasto en esta prestación está experimentando un crecimiento rápido y es un factor de tensión en las finanzas públicas", ha destacado.

Así lo demuestran las cifras. Esta prestación ha crecido a un ritmo anual promedio del 12% entre 2014 y 2022. Alcanza ya un 1% del PIB.

En la comparativa internacional, el crecimiento de la incapacidad temporal ha hecho que, en 2024, España se sitúe por encima de la media Unión Europea (UE) en absentismo laboral.

España es el segundo país de la UE, sólo por detrás de Portugal, con mayor tasa debido a enfermedad. La tasa nacional es de 37 por cada mil trabajadores, mientras que la media europea está en 22.