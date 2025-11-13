El sector energético pide a Europa avanzar en la reindustrialización

Ester Moya, directora de Relaciones Institucionales en España y Coordinación Regulatoria de Repsol; Eduardo Ortega, redactor jefe de Invertia; María Concepción Hurtado de Mendoza, Regulatory, Public Affairs & Communication manager de Alpiq Energía España; y Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) durante el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La industria energética a nivel europeo ha perdido mucho peso en las últimas décadas. La preocupación por ello es tal que hay unanimidad en querer acelerar el proceso de reindustrialización.

Esta es una de las conclusiones a la que han llegado varias empresas y expertos durante el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“Nos hemos desindustrializado”, ha reconocido Ester Moya, directora de Relaciones Institucionales en España y Coordinación Regulatoria de Repsol.

Mesa redonda Reindustrialización y transición energética en Europa como oportunidad de desarrollo

No obstante, ha asegurado que es importante que ya se “está incorporando a la ecuación el concepto de reindustrialización, pese a que no partimos del mejor momento”.

Para Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) “Europa se ha despeñado en capacidad industrial y España no es una excepción”.

Así que en su opinión, “el reto de recuperar lo perdido”. Un reto que ha comentado que es “enorme” porque está muy relacionado con el “elevado precio de la energía”.

Por otro lado, María Concepción Hurtado de Mendoza, Regulatory, Public Affairs & Communication manager de Alpiq Energía España es importante tener presente el 'Informe Draghi'.

“Estamos en el camino correcto con un marco regulatorio avanzado”, ha comentado, aunque ha opinado que los precios de la energía están muy altos, especialmente en lo que respecta a la competencia.

Y ha destacado que tenemos el plan Green Deal.

“El plan Green Deal permitirá desarrollar una industria verde y costes de energía más baratos y autonomía estratégica para frenar la dependencia de los combustibles fósiles”, ha añadido María Concepción Hurtado.

Desde Repsol han asegurado que es necesario acelerar y recuperar el peso en energía.

Asimismo, “echamos en falta, por ejemplo, apostar por la industria del refino”, ha remarcado Ester Moya. Desde Repsol han destacado que en esta industria se han cerrado 24 refinerías y que está olvidada pese a ser de los sectores que se han destacado estratégicos para esta transición verde.

Legislación

En cuanto a legislación, la directiva Alpiq Energía España ha destacado que “hay diferencias entre países, pero se está avanzando”.

De hecho, ha recordado que la Comisión Europea está trabajando en este sentido. “En diciembre se presentará un plan de redes que por primera vez será a nivel europeo, sin fragmentar”, ha continuado.

Para Pedro González “se está generando una Europa de dos velocidades”. Es decir, “se emiten directrices y cada país hace lo que le da la gana”. En este sentido, España deberá decidir en qué tren subirse.

Desde Repsol echan de menos “la falta de neutralidad tecnológica”.

Aranceles

En cuanto al nuevo escenario político y económico, el director de AEGE ha avanzado que habrá menos inversiones y que Europa tiene que ser “más selectiva” en un escenario marcado por los aranceles y un “modelo más proteccionista con restricciones en el comercio”.

En este sentido, Ester Moya cree que este nuevo entorno hostil “nos tiene que ayudar a reaccionar”.

Mientras que María Concepción Hurtado ha asegurado que la política de EEUU “no está claro que sea positiva para el país”. Pero lo que más le preocupa es la política climática y energética de EEUU.