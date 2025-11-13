El precio del combustible renovable frena la transición energética en el transporte marítimo y la aviación

Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y Marina Ronda, responsable de Política Marítima de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) David Morales

El alto precio de los combustibles biológicos es uno de los factores que frena la descarbonización del transporte marítimo y de aviación, dos de los sectores donde es más difícil lograr esa transición energética.

Así lo ha señalado Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y Marina Ronda, responsable de Política Marítima de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) tras su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En los aeropuertos ya se está utilizando el SAF (Sustainable Aviation Fuel, en inglés), el Combustible de Aviación Sostenible combinado con el queroseno. Y como ya ha aclarado, Gándara tiene muchas ventajas porque no necesitas de una infraestructura nueva para utilizarlo: es compatible con la actual. No obstante, los inconvenientes están en el precio.

La descarbonización de la aviación y el transporte marítimo

"Ahora mismo el coste del SAF de origen biológico, el que ahora mismo se está poniendo en los aviones, supera entre tres y cuatro veces el del queroseno de aviación y el de los SAF avanzados, ya estamos hablando de hasta ocho veces más", ha denunciado.

De esta manera, ha señalado que es importante que la descarbonización del sector no provoque una ingente subida de precios y volar deje de ser asequible.

Así, ha explicado que algunos de los retos que va a afrontar el sector son "cómo conseguimos primero que se pongan en marcha el mayor número de plantas para que se escale en esa producción y con esa escalada se puedan ir reduciendo los precios". Por eso, insiste en que para conseguir esto, las empresas tendrán que recibir subvenciones como se hicieron con las renovables.

"El SAF requiere materias primas que son biomasa, residuos de suelos urbanos y todas ellas son muy abundantes en nuestro país. Tenemos la materia, lo que hay que hacer es ver ese plan a largo plazo y qué subvenciones se pueden concretar para avanzar hacia una aviación descarbonizada en España", ha terminado.

Transporte marítimo

En la misma línea se ha manifestado Marina Ronda. "La diferencia entre los combustibles alternativos y los fósiles convencionales sigue siendo muy elevada. Además, no hay suficiente oferta de biocombustible y de renovables para el transporte marítimo, lo que empuja a utilizar mezclas, pero no resuelve esta escasez y el alto precio de estos".

Y ha continuado: "La viabilidad de volver a utilizar los combustibles nuevos dependerá de que esa diferencia de precio sea inferior al coste que supondría seguir utilizando los combustibles fósiles más pagar las respectivas cargas por el ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de la UE) y el FuelEU Maritime".

Cabe destacar que el FuelEU Maritime es una normativa de la Unión Europea que busca descarbonizar este sector que entró en vigor el 1 de enero de 2025.

Aparte del precio de los combustibles renovables, Ronda ha explicado que la transición energética del transporte marítimo enfrenta varios retos.

Por un lado, "tenemos el riesgo de fragmentación normativa y de pérdida de competitividad en un sector que es internacional, ya que la aplicación de normas regionales europeas lleva a costes adicionales frente a sus competidores internacionales. Esto puede llevar al desvío de rutas hacia puertos no europeos", ha denunciado Ronda.

Ha matizado que las empresas con flotas más pequeñas, como son la mayoría de armadores de España, sufren de una pérdida de competitividad frente a navieras con grandes flotas, ya que estas pueden recolocar los buques más eficientes en tráficos europeos y los menos fuera de la UE.

También, "hemos empezado a detectar el trasvase de mercancías del mar a la carretera entre España e Italia, lo que de nuevo aumenta las emisiones y es otra fuga de carbono", ha recalcado.

Por último, ha hecho una reflexión de lo que necesitaría el sector para acelerar esa transición.

"Consideramos que es esencial dedicar una parte significativa de los ETS y que se integren en la descarbonización del transporte marítimo, que se dirijan a fomentar la incorporación de buques más eficientes, a apoyar la implantación de combustibles limpios compensando el diferencial de precios. Y, además, adecuar las infraestructuras para el suministro en el puerto y proveer la investigación e innovación", ha pedido.

Y ha terminado: "Los ingresos generados por el ETS marítimo no pueden convertirse en un impuesto más, sino en una herramienta efectiva para apoyar la transición energética del sector".