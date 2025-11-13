La industria nuclear defiende prolongar la vida de las centrales españolas ante el nuevo contexto energético

El debate sobre la continuidad de las centrales nucleares en España se reaviva tras los últimos movimientos del Gobierno y las empresas eléctricas. Expertos del sector defienden analizar con pragmatismo la extensión de su operación como garantía de suministro, precios asequibles y transición hacia una energía más limpia. Así lo han destacado durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En la conversación a dos sobre 'La excepción española. ¿Es el momento de replantearse el calendario de cierre de las centrales nucleares?' han participado Alberto Martín, socio responsable de Energía y Suministros de PwC España e Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.

Para empezar, Alberto Martín, socio responsable de Energía y Suministros de PwC España, ha subrayado que "es complicado dar una opinión por todo lo que está diciendo el Gobierno, parece que todos son opiniones políticas cuando consiste en analizar en qué situación estamos y qué es lo mejor para nosotros desde el punto de vista de la garantía del suministro eléctrico, energía verde y precios asequibles".

Conversación a dos ¿Es el momento de replantearse el calendario de cierre de las centrales nucleares?

Martín ha recordado que "hubo un contrato entre las empresas privadas y Enresa en el que se acordaba el precio de cierre condicionado a una no subida de la tasa Enresa, que fue hace seis años. Mientras, ha pasado una pandemia, guerras. Es decir, el panorama es muy diferente, con lo cual es lo más normal del mundo replantearse decisiones que se tomaron con un escenario que no se ha cumplido".

El directivo considera que "esa continuidad tiene mucho más sentido que antes de la pandemia" y estima que "tanto Gobierno como empresas parece que se están poniendo de acuerdo en cuanto a continuidad temporal".

Según Martín, "las centrales nucleares están preparadas para seguir funcionando y, mirando fuera de España, todos los países del mundo están alargando la operación y ahora mismo nadie plantea cerrarlas, incluso están firmando acuerdos para triplicar el peso de la energía nuclear”. Subraya que “la seguridad es lo primero” y que debe "operarse mientras el mercado lo pida".

A su juicio, "el BOE se debe adaptar a la realidad de la situación. Se debe analizar en cada momento si continuar o no. Si desde el punto de vista tecnológico, coste y seguridad es necesario, debe prorrogarse mientras aparezca una tecnología más barata y más limpia; pero, a día de hoy, deberíamos continuar unos años".

Por su parte, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, ha explicado que "lo que he leído de la enmienda que se presenta es una enmienda que anula un decreto ley que dice que cuando solicitamos en su día el cierre de las nucleares, y lo que dice esa enmienda es que se levante por orden ministerial el cierre definitivo y, por tanto, siga su tramitación como toda la vida: que los propietarios, si quieren renovar, pidan la renovación".

Araluce ha defendido la necesidad de aprender de los errores recientes: "En el tema del suministro eléctrico no está mal aprender de la experiencia porque estamos hablando de un tema muy serio. Tiene que haber luz todos los días y en cada segundo, y eso hemos visto que en estos momentos no lo hemos podido asegurar, lo cual es gravísimo y eso hay que solucionarlo".

A modo de ejemplo explicó el caso de la central de Almaraz: "Está preparadísima para funcionar mínimo 40 años más porque su central de referencia es una central norteamericana que ya ha recibido autorización para operar 80 años. Por tanto, Almaraz está guapísima: se han cambiado todos los equipos principales, está nueva, reluciente, funciona de maravilla".

Sobre la percepción pública sobre esta fuente energética, ha explicado que "se hace bandera política de la energía nuclear porque la gente la conoció por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. La gente tiene en mente que cualquier cosa nuclear es una bomba. Es un tema histórico que luego ha sido utilizado por sectores políticos porque pensaban que daba votos, y ahora es lo contrario".

Asimismo, recordó que "no hay ningún país en el mundo que teniendo centrales nucleares haya decidido pararlas; solamente está en nuestro Plan Nacional de Energía y Clima”. Por ello, invitó a "pensar si somos los únicos que tenemos razón frente a un mundo que va a mantener las centrales y a construir nuevas, con tecnologías más avanzadas".

Finalmente, Araluce destacó la eficiencia actual del parque nuclear español: "Con el 5% de la potencia instalada en España producimos el 20% de la energía eléctrica de todo el país".

Además, recordó que "pagamos 600 millones de euros para hacer una bolsa de dinero para gestionar los residuos", en referencia al fondo destinado a la gestión de residuos radiactivos.