La colaboración público-privada, elemento clave para acelerar la descarbonización del transporte

Durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Mónica Galeote, responsable de Políticas de Sostenibilidad de Amazon España, y Juan José Raga, consejero delegado de TotalEnergies Marketing Hub Ibérico, destacaron la necesidad de alianzas estratégicas y apoyo institucional para avanzar hacia un transporte más limpio y eficiente.

Para empezar, Mónica Galeote, responsable de Políticas de Sostenibilidad de Amazon España, ha explicado que "en Amazon tenemos un compromiso, que es alcanzar las emisiones netas hasta 2040 en todos nuestros sectores, y esto te obliga a hacer un análisis introspectivo de dónde tienes que operar y también te invita a reforzar la colaboración con otros".

Según Galeote, la compañía organiza sus operaciones "de manera que podamos optimizar las entregas con el mínimo de desplazamiento posible, pero luego necesitamos apostar por la electrificación y esto lo hacemos porque tenemos una escala y con ella viene la responsabilidad".

La responsable ha indicado que en 2024 Amazon contaba con 38 camiones eléctricos operando sus rutas en toda Europa y que "esperamos acabar este año con 200 camiones más, de los mayores pedidos que se han hecho en la historia", con el objetivo de “poder transportar más de 350 millones de paquetes en toda Europa”. Esta hoja de ruta, ha subrayado, "nos ha permitido reducir las toneladas de carbono emitidas desde 2019".

No obstante, Galeote ha reconocido que "la electrificación del transporte pesado es compleja por el coste de adquisición del vehículo, el acceso a infraestructuras de recarga y la potencia de red". Aun así, ha afirmado que "nuestra columna vertebral en relación con la logística se va a componer de vehículos eléctricos”, aunque ve en otras tecnologías "una ayuda transitoria".

Ámbito nacional

En el ámbito nacional, Amazon "ha incorporado 300 furgonetas eléctricas nuevas" y está "a punto de conseguir el 100% de entregas ya electrificadas" en su estación logística de Barcelona. Además, en el Reino Unido la compañía "operará con 160 camiones eléctricos más".

Galeote también ha destacado la importancia de las soluciones de micromovilidad y entregas sostenibles, señalando que "en España tenemos soluciones de entregas a través de lockers o quioscos y comercios de conveniencia".

En su opinión, "las colaboraciones son básicas si queremos llegar a este objetivo porque todo este proceso de transición es un cambio profundo". Por ello, considera esencial extender la cooperación "a la administración pública", especialmente porque los socios logísticos “necesitan ayudas directas para el cambio" y "seguridad en la ruta", lo cual requiere “una expectativa clara de dónde vas a poder parar a repostar”.

Por su parte, Juan José Raga, consejero delegado y director general de TotalEnergies Marketing Hub Ibérico, ha subrayado que "el mundo necesitará más energías con menos emisiones y ante esta realidad respondemos con una estrategia multienergía que está basada en dos pilares de negocio: uno alrededor de las energías fósiles y otro a través de la electricidad".

Raga ha recordado que el transporte "supone el 75% del flujo de mercancías que se produce en Europa" y que se trata "de un sector muy diverso de pymes y grandes operadores logísticos, lo que hace que cualquier transición sea complicada".

En este contexto, ha afirmado que "no tenemos un rol de imponer una tecnología", sino que buscan ser "una compañía de energía que sea abordable”, con un avance que "no se puede hacer sin alianzas estratégicas de desarrollo con las constructoras de vehículo pesado".

El directivo ha descrito tres escenarios de transición hacia la descarbonización. El primero, en la última milla y transporte urbano, "irá hacia una electrificación rápida". En una segunda etapa, tecnologías como el HVO 100 o el gas “tendrán un rol importante en el transporte de largo recorrido”, conviviendo con los combustibles fósiles, aunque “el futuro será eléctrico dominando”.

Finalmente, en "nichos como el uso agrícola o el transporte de mercancías peligrosas, la electrificación llegará en el último vagón".

Raga ha recordado que la regulación europea marca "una reducción del 45% de emisiones en el transporte pesado por carretera en 2030 y del 90% en 2040, un objetivo que "sin una colaboración público-privada será difícil de alcanzar".

Aun así, ha insistido en que ya existen herramientas para avanzar, como "el uso de carburantes de última generación que economizan el uso de combustibles y los lubricantes de última generación beneficiosos en cuanto a economía de energía".