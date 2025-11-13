Cañete (PreZero): "En España faltan infraestructuras para el tratamiento de residuos y de valorización energética"

El sector de los residuos, que está en pleno proceso de transformación, reclama su espacio en las políticas energéticas españolas. "Generamos 23 millones de toneladas en residuos, y un 45% de ellas acaban enterradas en vertederos. Así desperdiciamos su potencial para obtener materias primas recicladas y la energía que todavía contienen".

Quien habla es Gonzalo Cañete, CEO de PreZero en España. Defiende obtener energía a través de los residuos, ya sea con la incineración (o valorización energética), de la producción de biometano con basura orgánica o la generación de combustible sólido recuperado, que se emplea en industrias como la cementera como combustible de sustitución.

Avisa de que España corre un importante riesgo de llegar tarde a sus compromisos con la Comisión Europea en este campo. "Incumplió en los objetivos en 2020 y va a incumplir en los de 2025".

Gonzalo Cañete, CEO de PreZero Iberia

La siguiente etapa está en 2035. "Para entonces, el reciclaje tiene que alcanzar un 65% de los residuos, 20 puntos más que lo que tenemos ahora. Hablamos de muchos kilos de residuos. Y los vertidos tienen que bajar".

¿Cuál es la razón de que nuestro país esté en esta situación? "En España faltan infraestructuras para el tratamiento de residuos y de valorización energética. Hacen falta entre 6.000 y 7.000 millones de euros de inversión en instalaciones de tratamiento de residuos para poder cumplir con los objetivos de los próximos años".

Aunque estas inversiones se ejecutaran ahora mismo, nuestro país iría apurado en esta cuestión. "España tiene un elevado riesgo de llegar tarde y ya ha recibido dos early warnings de la UE".

Cañete aborda estas cuestiones durante su intervención en el II Observatorio de la Energía, que organizan EL ESPAÑOL e Invertia. En ella, también demanda incrementar la capacidad de generación de energía con la incineración de residuos, una de las actividades de su compañía. "Si se duplicaran las incineradoras, la capacidad de energía eléctrica que obtendríamos sería de entre el 5% y 7% del consumo eléctrico de los hogares españoles".

Por otro lado, PreZero lidera el sector del biometano, dado que produce el 70% del producto que hay en el mercado. Situación que se genera porque hay pocos productores, lamenta Cañete.

Por ello, reclama medidas a las Administraciones Públicas e incentivar estos productos. Entre ellas, la "introducción de cuotas y que un porcentaje del gas que se comercialice en España tenga que ser biometano".

Además, recuerda que si hay un "uso intensivo de los vertederos frente a la incineración es porque sale mucho más barato".

También demanda facilitar la gestión de los procesos para los permisos para este tipo de proyectos sea más ágil. "No sé si una ventanilla única... Es un factor muy limitante, tardamos más en conseguir los permisos que en construir los proyectos".