Esteban (Acciona Energía): "Las renovables, en vez de desplazar al carbón, están canibalizando a las propias renovables"

Acciona Energía, la mayor utility global en operar en exclusiva con renovables, considera que la electrificación es el camino de futuro lógico, aunque sea solo por una cuestión de precio, pero siempre y cuando haya un equilibrio entre oferta y demanda que les permita avanzar y desplegar con seguridad inversiones.

Algo que a día de hoy no sucede. "Hemos llegado a un punto donde las renovables, en vez de desplazar al carbón, están canibalizando a las propias renovables", ha alertado Rafael Esteban, director global de Desarrollo de Negocio de la compañía en la segunda jornada del II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Todo porque la generación se ha incrementado a un ritmo superior a la demanda, que permanece estable. El resultado que cada proyecto de fotovoltaica que entra en funcionamiento no quita consumo de térmica, sino que "quita precio y pone congestión en el sistema. No está ayudando a la descarbonización".

Rafael Esteban, director global de Desarrollo de Negocio de Acciona Energía

El resto de consecuencias son conocidas para los actores del sector, siendo la generación de vertidos una de las más preocupantes. ¿Cómo arreglarlo? Con un aumento de la demanda, es la respuesta de Esteban, aunque, mientras tanto, los operadores se ven obligados a pensarse dos y hasta tres veces sus planes.

El problema "se acentúa cada vez más", ha dicho. La inversión puede verse perjudicada, porque "si tienes que prever los problemas del sistema a 30 años tiendes a ser más conservador y reduces inversiones".

Los generadores, ha enfatizado, quieren "algo sólido y sin sorpresas" y si se sigue generando por encima de las necesidades, el responsable de Acciona Energía augura que será "más difícil hacer funcionar" algunos modelos de negocio y puede generarse un parón de inversiones que luego habrá que retomar. "Y eso no es tan sencillo", ha apostillado.

En esta carrera, considera que España puede destacar a nivel internacional no tanto en despliegue de nuevas renovables o en sustitución, sino en la regeneración, porque nuestro país cuenta, junto con Alemania, con el parque eólico más antiguo del mundo.

Ya sobre qué sectores deberían electrificarse primero, su respuesta es que todos cuentan ya con tecnologías específicas lo bastante desarrolladas como para ir transitando ese camino. Es un mensaje especialmente dirigido a transporte, industrias y hogares, palancas claves para incrementar la demanda y, con ello, ir buscando el ansiado equilibrio.