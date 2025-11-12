Domínguez (Alpiq) insta a "adecuar" las redes tras el despliegue de renovables y su impacto en el mix energético

El gran apagón de abril ha dejado numerosas lecciones y reflexiones sobre la situación en la que se encuentran las redes y su robustez tras los cambios introducidos por las renovables en el mix energético. Una de esas consideraciones es que, quizás, haya que darles una vuelta.

"En España la evolución del mix energético es espectacular. Pero, ¿hemos seguido la misma evolución en lo que tiene que ver con las redes?", ha lanzado Tomás Domínguez, director de operaciones de Alpiq Energía España durante la segunda jornada del II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Porque las redes, ha apuntado, estaban diseñadas "para otro tipo de generación y tienen que adecuarse a la nueva realidad"; también conviene ponerse las pilas con el almacenamiento. Es una de las conclusiones que saca tras el masivo apagón de finales de abril, que dejó a la vista que "la penetración de renovables tiene retos".

Tomás Domínguez, chief Operating officer de Alpiq Energía España

Por ejemplo, en su carácter intermitente, lo que hace que se pierda "cierta robustez al pasar de ciertos porcentajes de renovables en el mix". "Es algo que hemos visto y si queremos continuar con la senda de descarbonización tenemos que encontrar soluciones", ha considerado.

Adaptándose a las circunstancias de España, ha apostillado, marcada por ventajas como contar con las "mejores horas de sol de Europa" y desventajas como no tener completamente desarrolladas las conexiones con el resto del continente, lo que convierte a nuestro país en una "isla energética".

"Tenemos que tener todo esto en cuenta y ver qué pasos se pueden dar para continuar con la penetración de renovables y dotar al sistema de mecanismos que nos permitan que la entrada sea segura", o sea, que la generación renovable "vaya acompasada con infraestructura y con la economía para que no veamos ninguna tensión o riesgo".

Es una de las claves para cumplir los objetivos de descarbonización. Las otras son aumentar la generación eléctrica y "empezar a darle cada vez más un rol a esa demanda".

"La demanda tiene que coger un rol fundamental porque no hay descarbonización sin descarbonizar la demanda, sobre todo la demanda industrial", ha advertido. En general, Domínguez cree que por delante hay mucho trabajo e inversión en próximos años, y no cree en absoluto que estos objetivos de descarbonización puedan lastrar la competitividad en Europa.

"Lejos de lastrar la competitividad de Europa o los países embarcados en descarbonización, va a ser una herramienta que nos permita no solo descarbonizar sino ganar competitividad", ha expuesto.

Todo ello sin olvidar el actual contexto geopolítico. "Vemos situaciones convulsas, pues cuanta más independencia consigamos energética mucho más seguros y estables estaremos", opina. En eso las renovables serán clave.