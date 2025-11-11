López Soria (Redexis): “Tenemos 44 contratos firmados de acceso de biometano, más de un tercio de los existentes en España”

Fidel López Soria, CEO de Redexis, en el II Observatorio de la Energía de El Español Cristina Villarino

El apagón del pasado 28 de abril ha recordado la importancia de contar con una red robusta que garantice la seguridad y la competitividad, y el gas ha sido protagonista indiscutible para restablecer el servicio rápidamente.

Es una de las conclusiones de la participación de Fidel López Soria, consejero delegado de Redexis, en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"España tiene una red gasista moderna y extensa, con más de 96.000 km entre transporte y distribución, de los cuales Redexis opera 12.000 kilómetros, y en los últimos diez años hemos contribuido a la mitad de los nuevos desarrollados en España", ha señalado el directivo.

La importancia del gas en el suministro energético es indiscutible. "La punta de demanda eléctrica ha disminuido, pero la de gas ha crecido un 23% en diez años y un 9% en los últimos cinco".

"Y además, el gas no solo provee energía, también respalda al sistema eléctrico en momentos críticos", apunta, como fue el caso del fenómeno de Filomena en 2021, durante la guerra de Ucrania o, como se ha visto, en apagones.

Retribución gasista

Otro de los temas que ha abordado es la retribución gasista para el periodo 2026-2031. Actualmente está inmersa en una fase clave de revisión metodológica y consulta pública, aunque algunos parámetros iniciales ya los ha hecho públicos la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y no parecen los más esperados por el sector.

“No tiene que haber más recortes; debe haber una actualización de la base por la inflación extraordinaria y se debe tener en cuenta en la remuneración esta aportación del sistema del gas especial a la seguridad de suministro”, decía Fidel López Soria.

Fidel López Soria, CEO de Redexis

"En este periodo, las rentabilidades han pasado de niveles moderados a negativas, pese a un esfuerzo inversor de 1.500 millones de euros, hemos pasado por caídas de retribución del 27% en los últimos seis años, en un contexto de inflación del 21%”.

Por tanto, ha pedido que se actualice la base retributiva para reflejar el contexto económico real y la inflación extraordinaria, porque la retribución debe permitir también modernizar y digitalizar las redes, clave para integrar gases renovables. Por tanto, ha pedido que “es preciso que la retribución sea adecuada al contexto macroeconómico y a la demanda actual”.

Biogás y biometano

El biometano en España es una energía renovable con gran potencial, pero su desarrollo aún es limitado en comparación con otros países europeos, de hecho, según el responsable de Redexis, “los gases renovables es una oportunidad que tenemos como país muy importante. Tenemos en biometano el tercer mayor potencial en toda Europa, potencial suficiente para abastecer todo el segmento residencial y una parte del industrial”.

Por eso, la compañía gasista ha apostado fuertemente por desarrollar proyectos de esta tecnología y ya puede decir que tiene "44 contratos firmados de acceso, más de un tercio de los existentes en España, y en 2 ó 3 años podríamos descarbonizar totalmente nuestro consumo residencial”.

Y es que ha recordado que "el gas verde permite descarbonizar los hogares sin reformas ni costes adicionales (una bomba de calor puede superar los 12.000 euros), además de impulsar la economía circular, crear empleo rural y solucionar el problema de los residuos agrícolas y ganaderos".

Por el momento, López Soria ha destacado que tienen "tres proyectos en operación de biogás, dos inyectando biometano, y más de 20 en fases de desarrollo”.

"El biometano no es una promesa de futuro: ya es una realidad que se está desplegando en toda la red", ha puntualizado.

Además, debe haber cuotas vinculantes de biometano, especialmente para el segmento residencial, como en Alemania o en Francia. Cabe destacar que las redes son el facilitador clave para aprovechar todo el potencial del biometano.

En relación al Hidrógeno, López Soria concluyó diciendo que el hidrógeno vendrá, pero en un plazo más largo que el biometano, siendo clave para la industria que no puede electrificarse y también para el transporte.