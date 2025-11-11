José D. Bogas (Endesa) : "Los parques protegidos dificultan el desarrollo de centrales renovables en Cataluña"

Cataluña importa un 15% de la demanda y la producción de energía de sus centrales nucleares es de un 60%. Es uno de los territorios que más nucleares tiene. Para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, España está cerrando estas plantas para sustituirlas por renovables.

Pero, ¿qué ocurre con Cataluña? Pues que es un territorio que tiene ciertos inconvenientes. La alta densidad de su población y la gran cantidad de parques protegidos, que son una riqueza para el patrimonio, dificultan mucho el desarrollo de renovables que puedan sustituir a las nucleares.

Así lo ha señalado José D. Bogas, CEO de Endesa, tras su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Hoy en día, parece una cosa complicada. Es un tema que habrá que resolver antes de 2030-2035 porque el impacto económico en la capacidad de desarrollo ya está haciendo efecto", ha recalcado.

Además, durante su intervención ha habido tiempo para hablar sobre la reciente petición para prorrogar el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. El CEO de Endesa ha explicado que de momento las eléctricas están esperando la respuesta del Ministerio y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). "Espero que esa contestación sea positiva".

José D. Bogas, CEO de Endesa

Por su parte, ha explicado que convendría retrasar el cierre porque aún no estaban listos los ATIS y contenedores para efectuarlo.

Además, "está la evidencia de lo que ha sido el apagón y de la necesidad de energía síncrona. Para controlar tensiones hay que estar cerca de donde se puede producir la alteración, por lo que la central de Almaraz contribuirá en esto", ha señalado.

Apagón

El día del apagón todavía sigue dando de qué hablar. Red Eléctrica (REE) apunta que ese día hubo un fallo de control de tensiones. No obstante, desde las eléctricas señalan que es muy difícil de creer que fallaran todas o la mayoría de centrales de España.

Después de siete meses después, no hay una respuesta clara de lo que pasó. No obstante, lo que sí se sabe es que esto ha sacado a luz el fallo del sistema eléctrico y "que va a costar 1.000 millones de euros al año estabilizarlo para evitar los apagones".

Bogas ha recalcado que tras el apagón hay muchos retos pendientes a la hora de estabilizar el sistema. "Tenemos que avanzar en generar una mayor capacidad síncrona, hacer más inversiones en tecnología de almacenamiento. También, en tener un control de red reactiva en la red de transporte", ha recalcado.

Por otro lado, ha demandado una mayor coordinación entre los agentes implicados en las redes. "No puede ser que Red Eléctrica vaya, por un lado, las eléctricas por otro y las empresas por otro. Tenemos que sentarnos, debatir, consultarnos las cosas".