González Cortés (Gesternova) defiende que las renovables “no son responsables” del apagón y pide más flexibilidad

El vicepresidente del Grupo Gesternova, Jorge González Cortés, ha analizado las causas del apagón y el papel de las energías renovables en el sistema eléctrico. Durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia ha cuestionado que estas tecnologías tengan responsabilidad de lo ocurrido.

Para empezar, ha explicado que “el mix de generación de los seis meses anteriores al apagón no era muy diferente del día del apagón, luego el hecho de que haya renovables en la red no significa necesariamente que tengan responsabilidad en las circunstancias del apagón”.

A su juicio, “habría que remarcar que es el operador del sistema el que determina el mix de generación en cada momento y las renovables son una parte más de ese mix, y estará por ver cuál es su participación”.

Jorge González Cortés, vicepresidente del Grupo Gesternova

En cuanto al autoconsumo, González Cortés ha reconocido que “se ha frenado porque hay varias circunstancias que lo impulsaron y esas circunstancias desaparecieron, y entonces el impulso desapareció con ellas”.

Respecto a las renovables conectadas a la red de generación, considera que “vivimos un momento de mix en el que el precio de la energía va a determinar cuánta renovable instalamos en el sistema”.

Acceso a la red

No obstante, advierte que “hay unos grandes problemas de acceso a la red para los consumidores y eso es algo que no habíamos tenido, y esto siempre ha sido un cuello de botella para el desarrollo de renovables”.

El directivo ha señalado también que “la falta de certidumbre sobre el precio de la energía es lo que determinará el desarrollo”. Además, ha relacionado el apagón con un incremento de los costes del sistema, una situación que “afecta a productores, consumidores y también a las distribuidoras”.

Al hacer balance del funcionamiento del mercado eléctrico, González Cortés considera que “si echamos la vista atrás y sumamos el número de años que llevamos de evolución del mercado y atendemos a la cuota de mercado que los operadores mantienen, todavía la liberalización no parece que sea un caso de éxito dentro del sector eléctrico”. En su opinión, “nos hemos abierto camino con muchas dificultades”.

“La regulación siempre ha sido procelosa del cuidado del consumidor, pero no sabemos hasta qué punto el cuidado del consumidor realmente ha conseguido su objetivo, porque lo ha promovido la competencia en precios, es decir, la aparición de las comercializadoras. Cuanto mayor es la facilidad regulatoria que nos han dado para competir, mayor beneficio ha obtenido el consumidor”, ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que “las comercializadoras somos la cara con la que se relaciona el consumidor eléctrico y nosotros, para bien y para mal, tratamos de hacer pedagogía con el cliente, tratamos de darle un buen servicio, tratamos de que entiendan las facturas y, sobre todo, nuestro objetivo principal es dotarle de energía barata. Para ello estamos trabajando en la flexibilidad, y eso lo vamos a trasladar al consumidor”.

Con todo, ha concluido que “la transición energética es algo con lo que todos estamos de acuerdo, pero hay que facilitarle la vida al cliente y así más le fidelizamos”.