La flexibilidad eléctrica, clave para el futuro del sistema energético español

Luis García, director general de Contigo Energía; Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España; Myriam Montañez Núñez, directora de Negocios de Redes de Opplus y Antonio Lamuño, director de Regulación, Asuntos Públicos y Proyectos Especiales B2B de TotalEnergies Electricidad y Gas España. Cristina Villarino

El futuro del sistema eléctrico español pasa por la flexibilidad. Así han coincidido varios expertos del sector en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia sobre el papel de la digitalización y el almacenamiento en la transición energética.

En la mesa redonda sobre la 'Situación de las comercializadoras independientes: flexibilidad y participación de la demanda para un sistema eficiente' han participado Luis García, director general de Contigo Energía; Roberto Giner, CEO de Octopus Energy España; Myriam Montañez Núñez, directora de Negocios de Redes de Opplus y Antonio Lamuño, director de Regulación, Asuntos Públicos y Proyectos Especiales B2B de TotalEnergies Electricidad y Gas España.

Luis García, director general de Contigo Energía, ha explicado que “la flexibilidad es la capacidad que tiene el sistema eléctrico para adaptarse a las diferentes perturbaciones que puedan darse, desde el corto hasta el largo plazo”. Recordó que históricamente “quien ha aportado la flexibilidad ha sido la generación”.

Mesa redonda 'Situación de las comercializadoras independientes: flexibilidad y participación de la demanda'

Eso sí, ha advertido de que “el mix eléctrico que tenemos hoy es prácticamente el mismo que hace veinte años, con plantas que presentan intermitencia, variabilidad y posibles problemas de firmeza”. Y ha añadido que "nos toca recorrer un camino donde la demanda también sea protagonista y copartícipe en aportar esa flexibilidad al sistema".

García ha apuntado además que uno de los incentivos clave es la curva de precios: “En las horas solares los precios están tremendamente deprimidos, lo que pone en riesgo la rentabilidad de las instalaciones renovables”.

Desde Octopus Energy España, su CEO Roberto Giner ha subrayado que “la flexibilidad es que nosotros mismos, en el mercado, tenemos una serie de dispositivos que con tecnología somos capaces de manejarlos en remoto y de forma masiva”.

A modo de ejemplo, ha destacado que “somos capaces de gestionar la carga de miles de vehículos eléctricos a la vez y mover esa demanda eléctrica de una hora a otra, siempre garantizando el confort del usuario”. Y ha explicado además que “cuando gestionas 350.000 vehículos a la vez, estás operando una grandísima planta de energía móvil”.

Giner también se refirió a la importancia del almacenamiento: “Ahora estamos con la gestión de las baterías, pero somos capaces de manejarlas en remoto. De esa forma conseguimos que el cliente final tenga confort, pero también se ahorre dinero”.

Por su parte, Antonio Lamuño, director de Regulación, Asuntos Públicos y Proyectos Especiales B2B de TotalEnergies Electricidad y Gas España, ha resaltado que “nuestro sector eléctrico antes tenía una demanda plana y la generación se despachaba porque era gestionable. Con la incorporación de renovables, todo ha cambiado radicalmente”, lo que en su opinión “genera muchas oportunidades, pero también el reto de garantizar la calidad del suministro”.

Según Lamuño, “esa regulación debe equilibrarse entre los generadores, pero la participación de la demanda es fundamental”.

Finalmente, Myriam Montañez Núñez, directora de Negocios de Redes de Opplus, ha explicado la visión desde la eficiencia empresarial: “Cuando los procesos no están optimizados, las compañías pierden agilidad y capacidad de escalar”.

En cuanto a la atención al cliente, ha subrayado que “más allá del precio o la competitividad, las empresas se diferencian por la experiencia que ofrecen. El cliente necesita transparencia y pedagogía, y eso solo se consigue con una atención cuidada”.