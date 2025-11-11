Las energéticas critican la nueva tasa de retribución de la CNMC: "Desincentiva la inversión en redes eléctricas"

Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy; Juan José Alba, director de Regulación de Endesa y Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola. Cristina Villarino

Las principales distribuidoras eléctricas españolas han lanzado una advertencia clara a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Directivos de Endesa, Iberdrola y Naturgy subrayaron que la nueva propuesta de retribución para la distribución eléctrica “pone en riesgo” la inversión en redes y la competitividad del sistema energético español. Así lo han remarcado durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En la mesa redonda sobre 'Redes para la transición: inversión, modelo retributivo y congestión en nudos de acceso' han participado Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy; Juan José Alba, director de Regulación de Endesa y Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola.

Para empezar, Juan José Alba, director de Regulación de Endesa, ha remarcado que “la regulación de electricidad es una actividad regulada y, como tal, no funciona como un generador”.

Redes para la transición: inversión, modelo retributivo y congestión en nudos de acceso

En ese sentido, ha explicado que “el distribuidor no tiene que vender su red y el componente principal de esa tarifa es precisamente la remuneración de la inversión que hace”. Según ha detallado, la rentabilidad que recibe por esa inversión es una “tasa de rentabilidad que define el regulador para cada periodo y que tiene que permitirle ser competitivo”.

“Lógicamente, para poder invertir en redes, tiene que ser una tasa que permita atraer dinero frente a esas alternativas que tienen los inversores”, ha añadido Alba, quien considera que “lo que está proponiendo la CNMC sencillamente no permite eso al ser una tasa más baja que la que la propia CNMC calcula para otras actividades reguladas en España y que las que reciben los distribuidores en otros países”.

En su opinión, “ese es el gran problema: la CNMC está proponiendo una tasa de retribución que hará que las empresas españolas no tengan como su máxima prioridad invertir en España”.

Sobre el modelo de retribución, ha señalado que “estamos ante un modelo que desincentiva a invertir, al estar basado en una hipótesis que escribe la CNMC, que es considerar que los distribuidores tienen un sesgo de invertir demasiado y eso hay que evitarlo para impedir que suba la tarifa”. No obstante, ha subrayado que “aumentando la demanda de electricidad la tarifa no se sube, sino que se baja”.

Pérdidas

Por su parte, Patxi Calleja, director de Regulación de Iberdrola, ha advertido que “los operadores de red, los consejeros de industria de las CCAA, es decir, los que estamos apegados al terreno hablando con las industrias, y la comisión está regulando para algo distinto a lo que nosotros percibimos”.

Calleja ha lamentado que “la circular que está proponiendo la comisión no tiene la palabra electrificación, no tiene como objetivo conectar a quienes nos lo solicitan”.

Según ha denunciado, “estamos denegando nueve de cada diez solicitudes; es decir, cuánta inversión privada estamos perdiendo por eso”.

En este sentido, ha asegurado que “hay quien estima que el año pasado dijimos que no a 100.000 millones de inversión privada”.

“La Comisión está poniendo el criterio de eficiencia primero y el de conexión después, primero una reducción de gastos del 37%. Eso sería lógico donde el coste de retribución fuera el más alto de Europa. Sin embargo, el coste de retribución en España ya es bajo. Queremos ser el AliExpress de la retribución y eso va asociado a la calidad, al producto, al suministro y no a la conexión”, ha criticado.

También ha alertado de que “se fija el criterio del consumidor rentable. Hasta ahora el servicio de la luz, que ha sido un servicio universal, daba el mismo derecho al de un pueblo, una gasolinera o una zona densa. Pero ahora se pone una tarifa, es decir, un coste mucho más bajo, donde los clientes van a tener derecho a ser conectados si cuesta menos”.

A su juicio, “con la electricidad vamos a empezar a tener este criterio donde los más dañados son los proyectos urbanísticos”.

En esta línea, Juan José Picón, director de Servicios Jurídicos y Regulación de UFD Naturgy, ha resaltado que “vemos una falta de alineamiento de objetivos”. Ha recordado que “el límite de inversiones ha permanecido constante hasta hace bien poco, cuando se ha propuesto un incremento del 62%. Esto se propone para los próximos cinco años y ese es el objetivo que tenemos como país: invertir más”.

Sin embargo, ha lamentado que “el propio ministerio entiende que hay que invertir más, pero falta medios”.

“¿Tiene sentido que la señal económica que se dé para que el inversor decida poner el dinero en distribución eléctrica o en otro negocio no sea suficientemente retadora?”, se ha preguntado Picón, quien ha afirmado que “claramente hay recorrido para evitar la duda del inversor. Si como país tenemos ese objetivo, debemos alinear todos los eslabones de la cadena”.

El directivo de Naturgy ha puntualizado además que “no es un modelo continuista porque aplica tres recortes”. “Todos los distribuidores llevamos diciendo que hace falta aumentar las inversiones para que esa realidad sea distinta. Hace falta invertir en redes de distribución y en redes de transporte”, ha concluido.