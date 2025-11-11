EDP Redes España reclama aumentar la rentabilidad de la red eléctrica para competir con Italia y Alemania

EDP Redes España pide elevar la rentabilidad regulada de la red eléctrica para situar a nuestro país al mismo nivel que otras grandes economías europeas, como Italia o Alemania, y atraer inversión internacional.

Así lo ha solicitado Francisco Rodríguez López, CEO de EDP Redes España, durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Es una reclamación que se extiende por todo el sector de la distribución. Estas compañías consideran que el actual marco regulatorio no ofrece una rentabilidad suficiente para acometer las inversiones que exige la transición energética.

La tasa de retorno reconocida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —del 6,58% antes de impuestos— está muy por debajo de la que reciben las distribuidoras en otros países europeos, de entre el 7% y el 9%.

“Los capitales eligen las mejores condiciones para invertir. Al observar otros países europeos, la rentabilidad en Italia es del 8,7%; en Alemania, del 7,4%, y en Irlanda, del 8,8%”, ha destacado el CEO de EDP Redes España.

Francisco Rodríguez López, CEO de EDP Redes España

Esa diferencia resta atractivo al mercado español y dificulta la llegada de capital internacional en un momento en que se necesita duplicar la inversión en redes.

La CNMC, por su parte, defiende que su metodología garantiza un equilibrio entre los intereses de los consumidores y la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Desde EDP Redes España reclaman una revisión de los parámetros financieros —como la prima de riesgo o la beta sectorial— que permita situar la rentabilidad española en línea con los estándares europeos

Sobre la prima de riesgo, Rodríguez ha puntualizado que “existe un debate sobre si se debe aplicar una media aritmética o la media de la aritmética y la geométrica”.

“El sector considera que se deberían aplicar las mismas condiciones que ya se usan en otros sectores regulados en España, como las telecomunicaciones o el ferroviario, donde se aplica la media aritmética”, ha añadido.

En cuanto a la beta de riesgo, Rodríguez ha aclarado que se trata del “riesgo intrínseco del sector de distribución”.

Según Rodríguez, “estos dos factores (la prima de riesgo de mercado y la beta de riesgo) representan 0,5 puntos cada uno sobre el 6,58% actual”.

Por tanto, “si se aceptaran estas demandas, la rentabilidad se situaría en niveles comparables a los valores europeos”.

5.000 millones

En su intervención, Rodríguez también ha subrayado que “el sector de la distribución eléctrica en España necesita urgentemente un nivel de inversión de 5.000 millones de euros al año para cumplir con la previsión del PNIEC a lo largo de diez años”.

“Este nivel de inversión duplica con creces la cifra de 2.500 millones de euros que se menciona actualmente”, ha advertido.

EDP Redes España planea invertir 600 millones de euros en los próximos tres años.

Rodríguez, que ha subrayado que EDP Redes España es la cuarta distribuidora en nuestro país, ha puesto en valor que la compañía esté presente en parte de Galicia, toda Asturias, Cantabria y una parte de Castilla y León.

También ha resaltado el hecho de “la calidad del suministro es un derecho que debe ser el mismo para todos los clientes”.

“Pese a las orografías complicadas, esta distribuidora reporta el doble de calidad de suministro que la media nacional, con un tiempo de interrupción media de 19 minutos, frente a los más de 40 minutos de la media nacional”, ha indicado.

Congestión de la red

Rodríguez también ha hecho referencia a que “el proceso de solicitud de puntos de acceso y conexión” en las zonas en las que está presente la compañía, “se encuentra en un estado crítico, similar al resto del país”.

En su opinión, la situación es dramática. “Decirle que no a un industrial puede significar perder esa inversión para siempre, lo que se considera como la destrucción de demanda industrial, algo extremadamente grave”, alerta.

Riesgo “aguas arribas”

Rodríguez también ha defendido que para las distribuidoras existe un “riesgo aguas arriba”: la falta de inversión de los transportistas.

“No basta con que el distribuidor invierta; el transportista también debe realizar inversiones y cumplir con la planificación. Si no hay capacidad para traer energía a las redes de distribución, es muy difícil que los distribuidores inviertan solos”, ha denunciado.

Por ello, Rodríguez ha pedido que se proporcionen incentivos adecuados al transportista para que desarrolle su red de transporte y cumpla con lo planificado.

En ese sentido, se ha mostrado a favor de que los transportistas reciban las mismas penalizaciones o limitaciones que las distribuidoras si no cumplen con sus planes de inversión.