Reaprendiendo en el 'midlife' femenino: "El propósito y el bienestar dan un liderazgo consciente y humano"

Para hablar de menopausia, los profesionales han de tomar la palabra, no sólo para explicar las transformaciones a nivel físico y médico, también para comunicar cómo se adaptan las empresas y la sociedad en general a esta etapa por la que pasan millones de mujeres.

La primera mesa del evento 'MIDlife: El momento del cambio' trata precisamente de esto y lleva por título: 'Reaprendiendo en el midlife femenino: conocimiento, salud y propósito. Cómo la educación, la innovación y la gestión del bienestar ayudan a vivir la menopausia con plenitud y liderazgo'.

Es Belén Torrijos, líder del Foro de Salud y Farma de la Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s, quien ejerce de moderadora para poner varias cuestiones sobre la mesa. La primera de ellas es el aprendizaje, porque en esta etapa de la vida hay que reaprender o desaprender para adaptarse.

Belén Torrijos, moderadora, junto a las ponentes. Rodrigo Mínguez

María del Castillo, CEO de FARO EdTech y European School of Health Education (ESHE) y doctora en Bioética y Biomedicina. empieza reconociendo que nos cuesta hablar de menopausia, aunque todas vamos a pasar por ello.

"Cuando llegamos a este momento, surge una pausa, llega un golpe que es emocional y físico. Aprender está muy conectado a un cambio, cambiar creencias asentadas, prioridades y la energía. Aquí aparece el reaprendizaje. Hay que mirar las cosas de manera diferente", explica.

Para ella, lo importante es pasar de un liderazgo competente a uno consciente: "La educación, la innovación y la gestión del bienestar puede ayudarlos en el camino".

"¿Y qué pueden hacer las grandes compañías por las mujeres en esta etapa?", pregunta Torrijos. María Soler, EMEA Global Learning & Development and responsible for Spain & Portugal de Roche, plantea como prioridad pensar en lo que necesitarán mañana para hacer su vida mejor.

En esta tarea "hay que saber dónde estamos y dónde queremos ir. En Roche invitamos a tener una cultura de pertenencia e inclusión, construir una casa para todos: madres, embarazadas, midlife... Incluimos todas las etapas vitales". Y recoge una frase que es inspiradora para ella: "No hay viento favorable para quien no sabe dónde va". Le resulta ideal para hablar "de esta etapa vital tan bonita con una mochila llena de posibilidades".

María explica algunas de las iniciativas que ponen en marcha desde su empresa para incluir grupos de menopausia con mujeres de diferentes países que se reúnen para hablar de midlife: "Vemos que hay muchas similitudes entre ellas". Además, en noviembre 2024 celebraron el Congreso Internacional de la Mujer en Basilea (Suiza) y uno de los puntos a tratar era precisamente esa etapa femenina.

La importancia de la visibilidad, la sororidad y el acompañamiento en el ámbito del trabajo es algo que quiere destacar Del Castillo contando una vivencia muy personal. "Tengo 48 años, con 41 me tuvieron que hacer una histerectomía y de pronto la menopausia me golpeó de lleno, por lo que tuve que seguir un tratamiento hormonal y sufría fuertes hemorragias·, comienza.

Conversación a dos Reaprendiendo en el midlife femenino: conocimiento, salud y propósito

"Un día estaba en una reunión importante en Telefónica cuando noté el sangrado y. al levantarme. la silla y mi vestido estaba manchado. La otra ejecutiva que estaba en aquel encuentro notó mi energía, lo organizó todo hasta que nos quedamos solas y me ayudó", cuenta. Asegura que no fue la única vez que le sucedió, pero encontró un apoyo total en el entorno laboral.

Precisamente por eso, ambas concluyen que la formación es clave. La CEO de FARO EdTech y European School of Health Education (ESHE) revela que su empresa es líder en formación de profesionales de la salud: "Tenemos 3.500 alumnos al año de la medicina, enfermería, fisioterapia... Aparte de las formaciones técnicas, nos pidieron una más completa, más contexto sobre la etapa vital de los pacientes y la comunicación con ellos. Hemos incorporado la mirada integral del paciente y el liderazgo y autocuidado del profesional".

María Soler coincide en la importancia de que los expertos estén bien: "No puedes liderar bien si no te encuentras en condiciones. Eso lo llevamos a la organización, combinando las capacidades profesionales y la estabilidad emocional. Tenemos casi 50 formaciones disponibles para nuestros empleados. Nosotros damos las condiciones, la responsabilidad de aprender es de cada persona".

Para cerrar ambas lanzan la idea de que en un entorno inclusivo todos y todas pueden dar su mejor versión.