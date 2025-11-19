Laura Rojas-Marcos, psicóloga: "Nunca es tarde para cuidarse de una manera amable"

Este miércoles 19 de noviembre, EL ESPAÑOL y Magas han organizado el evento 'MIDlife: El momento del cambio'. Durante la jornada se han analizado esas transformaciones que se producen en el organismo femenino durante la mediana edad y se han ofrecido consejos prácticos para tener una mejor calidad de vida mientras este se prolongue, abordando diferentes aspectos.

Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud, ha sido la encargada de clausurar esta jornada con una charla centrada en el impacto en la salud mental de los cambios, especialmente los derivados con la menopausia.

Porque, ha indicado, "en esta etapa de la vida es complejo encontrar armonía entre los cambios de la vida y el síndrome de la superwoman". Por eso, Rojas-Marcos reivindica el "autoconocimiento".

Y es que, ha apuntado, "todo cambio produce incertidumbre, nos asusta y es una fuente de estrés". De ahí la importancia de "tomarnos el tiempo de escucharnos" y "priorizarnos". Porque los cambios sólo se surfean adaptándose.

Laura Rojas-Marcos, doctora en Psicología Clínica y de la Salud

Y es que, como ha recordado, de la misma manera que el ser humano tarda 25 años en formar su personalidad, esta nos acompaña luego a lo largo de nuestras vidas. Algo que, ha asegurado, está estrechamente relacionado con la gestión de las emociones en etapas más avanzadas.

¿Por qué es este detalle relevante? Sencillo: "Los cambios químicos de la menopausia modifican también el estado de ánimo". La química del cerebro se transforma y, por tanto, también nuestra propia gestión emocional.

De ahí, ha remarcado, la importancia de saber identificar las emociones. Especialmente, en lo referido a la menopausia, de la vergüenza y el miedo, sobre todo "en una sociedad en la que envejecer se entiende como ir a contracorriente", ha matizado.

Vínculos seguros

En esta época de la vida, ha recordado, "los vínculos seguros nos ayudan a sentir confianza". Por ello es fundamental construirlos e identificarlos.

Esa sería una de las claves para afrontar los diferentes cambios de la vida, como la menopausia. Como también lo es "lo que comemos y el ejercicio que hacemos".

Aunque, ha insistido, siempre se nos olvida un aspecto indispensable para el bienestar: "Tener una higiene y una nutrición en la forma en la que nos comunicamos con nosotras mismas". Pues "cuidar la dieta del pensamiento significa no temer a los sentimientos, pero ser amables con ellos".

Porque las palabras, importan. Como también es relevante los ojos con los que nos miramos.

Gestión emocional

Rojas-Marcos también ha apuntado que "nunca es tarde para cuidarse", aunque siempre de "una manera amable y razonable", sin el estrés de "las tiranías de los deberías". Ella, ha dicho, cree en fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración desde un punto de vista "amable".

"Deseo tener el cuerpo de una atleta, pero quiero croquetas y chocolate". Con esta frase se ha referido a la necesidad de gestionar las prioridades y las frustraciones. "No hay que dejarse llevar por el miedo, la vergüenza…", sino que es vital pedir ayuda cuando sea necesario para gestionar de manera correcta las emociones.

Rojas-Marcos ha animado a las asistentes a preguntarse en qué miedo descubrieron que eran valientes. "Es ahí donde reconoces la emoción y dejas de ignorarla; te ayuda a conectar con tu coraje".

Esa es la clave, ha dicho, para salir del círculo vicioso de la frustración. "Hay cosas que no podemos cambiar, tenemos que trabajar el abrazarlas, pero qué actitud vamos a tener frente a ello". Esa es la cuestión.

Porque, parafraseando a Darwin, "no es más fuerte el que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios".