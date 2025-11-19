La ciencia de la ginecología en MIDlife: "La menopausia no es una enfermedad, pero tampoco resulta saludable"

¿Qué pueden hacer la ciencia y la tecnología por las mujeres durante esta etapa? Así ha arrancado Puri Beltrán, redactora de Magas, la mesa 'Ciencia e innovación: de tratamientos hormonales a tecnología punta'.

La periodista ha estado rodeada de tres profesionales del más alto nivel para hacer frente a la conversación: Miguel Ángel Rodríguez Zambrano, director del Observatorio de la Menopausia de la Fundación de Investigación HM Hospitales; Débora Nuevo, jefa de la Unidad de Longevidad y Microbiota de Olympia Quirónsalud; y Arancha Albarracín, ginecóloga especialista en menopausia, climaterio y patología ginecológica benigna de Menoclínica by Palacios.

La charla ha arrancado con una pregunta tan obvia como desconocida resulta su respuesta. ¿Es la menopausia una enfermedad? "No lo es, pero tampoco es saludable", ha negado de forma rotunda Miguel Ángel Rodríguez.

"Me gusta comenzar citando un documental relacionado con esta etapa. En él van recorriendo el mundo y comparando cómo ven diferentes mujeres, con sus choques culturales, este momento vital. Hay una chica francesa para la que supone todo un drama. Sin embargo, dos integrantes de una tribu en Namibia están felices y contentas por su nueva situación", comenta el experto.

Partiendo de la base de que los cambios que implica la llegada a la mediana edad no suponen una patología médica, hay que enlazar con la idea de que sí que es importante consultar con los doctores.

"Aquellas que vivan esta fase mal, tienen multitud de opciones, herramientas y tratamientos que las pueden ayudar", comenta Arancha Albarracín.

La ginecóloga especialista en menopausia Arancha Albarracín. Rodrigo Mínguez

Por su parte, Débora Nuevo se ha encargado de recordar de que, a pesar de que, en efecto, no se trata de una enfermedad, sí se es más vulnerable en este momento. "La menopausia es una oportunidad para replantearnos qué cambios hacer".

A estas palabras ha añadido la jefa de la Unidad de Longevidad y Microbiota de Olympia Quirónsalud que "para que esto se entienda bien hay que educar en consulta, pero en ellas hay poco tiempo para explicar todo lo que quisiéramos". Y al hilo de esta declaración, ha aprovechado para señalar la importancia de estos encuentros con esta finalidad.

Por otro lado, también se ha abordado en esta mesa redonda la cuestión de los estigmas que rodean a esta etapa. "Un 20% de los casos viven esta fase de forma muy dramática debido a los síntomas tan intensos que sufren", ha comentado Arancha Albarracín.

La ginecóloga ha ido mencionando algunos de ellos y van desde los sofocos a la niebla mental, pasando por bloqueos o problemas del sueño... Depende de cada caso. "A cada mujer le vamos a ir tejiendo un traje a medida", ha dicho, haciendo referencia a los tratamientos que hoy en día se emplean.

Y es que el camino en este sentido, como se han encargado de recordar los tres expertos a lo largo de la conversación, se encuentra en la personalización.

"Por ejemplo, hay un tratamiento muy innovador, el del Fezolinetant", ha destacado Arancha Albarracín. "En el hipotálamo hay unas neuronas termorreguladoras del cuerpo. Estas son muy sensibles a las bajadas de estrógenos, lo que hace que se noten pequeños cambios de temperatura que normalmente no serían reseñables".

Esto que destaca la doctora es fundamental en el caso de aquellas que no podían acceder a pautas hormonales para controlar los síntomas de la menopausia. "Es una oportunidad muy buena", ha cerrado al respecto.

En otros términos

Débora Nuevo ha resaltado en su intervención que hay que comenzar a hablar de esta etapa vital en otros términos. "El declive hormonal lleva múltiples síntomas asociados y muchos de ellos quedan ocultos", ha comentado, indicando que hay que mirar no solo en el momento presente, sino también en otras direcciones.

Débora Nuevo durante una de sus intervenciones en la mesa redonda. Rodrigo Mínguez

"La medicina va más allá de todo eso. No se trata de vivir más años, sino de que se den con más calidad", ha añadido. "Ahí todo el control de los síntomas de la menopausia tiene mucho poder".

Por otro lado, la misma profesional ha hecho alusión, tras la pregunta de la redactora de este medio, al famoso término de la microbiota, totalmente en boga. Para entender el concepto y su relación con los cambios propios de la mediana edad, lo ha explicado así:

"Es casi como un órgano más que se relaciona con el resto. Todos los cambios de la menopausia la desequilibran. Y hay una parte capaz de influir en el metabolismo de los estrógenos", ha señalado. "La clave está en personalizar cada caso y hacer un abordaje integral de la paciente", ha destacado.

Otra cuestión que a veces queda relegada a un segundo o tercer plano por resultar tabú es la de la sexualidad. "A muchas mujeres les preocupa porque su relación de pareja se puede ver deteriorada", ha comentado Miguel Ángel Rodríguez.

Miguel Ángel Rodríguez Zambrano durante la charla. Rodrigo Mínguez

"Hay alteraciones en la vagina que te hacen sentir más incómoda y es necesario tratar. Pasa lo mismo con la vulva. Ahora se aborda de forma muy abierta", ha añadido el experto, que además ha agradecido en este sentido el papel de todas esas figuras que hablan del tema en redes sociales y que luchan contra un ambiente hostil.

"En el Observatorio de la Menopausia de la Fundación de Investigación HM Hospitales queremos interactuar con las pacientes, saber qué está pasando de verdad", ha recalcado Rodríguez Zambrano.

Respecto a lo mismo se ha manifestado también Arancha Albarracín: "El acompañamiento es fundamental. La personalización es básica. Un tratamiento no vale para todas. Hay que saber adaptar dosis, vías de administración, las pautas a los síntomas...".

Por su parte, Débora Nuevo ha destacado además algo muy importante, ya que dota de autonomía a la mujer: "Quiero que estén capacitadas y que sean dueñas de su propia salud. Estamos hablando de prevención. Una paciente que entiende lo que le pasa, va a tener una adherencia al tratamiento", ha comentado.

Sin embargo, se ha mostrado honesta con algo fundamental: "El problema es que para personalizar la medicina necesitas tiempo y el tiempo es lo más caro a día de hoy".