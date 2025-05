Ser influencer y vivir de ello: las claves del futuro del contenido digital

La figura del influencer se ha transformado en una profesión emergente con un peso cada vez más importante en el ecosistema digital. Los retos, responsabilidades y estrategias de esta nueva profesión fueron protagonistas en una de las mesas redondas del IV Foro de Educación, Innovación y Tecnología organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, que se celebra este miércoles en el Centre Pompidou de Málaga.

Vicente Mirasol, CEO de la agencia de representación TuManag3r, y el creador de contenido Nández fueron los encargados de desgranar estas cuestiones, en una mesa redonda moderada por Alba Rosado, redactora de EL ESPAÑOL de Málaga. "Este es un sector que está por hacer. Cada paso, por pequeño que parezca, es importante y representa un logro", ha asegurado Mirasol, con varios años de trayectoria a sus espaldas pese a tener tan solo 23 años.

Para el CEO de TuManag3r, la profesionalización no solo implica estructura y estrategia, sino también formar puentes entre los creadores digitales y los medios tradicionales. "Estamos intentando figurar y buscar contenido, y también crear sinergias con la prensa tradicional", ha detallado.

La irrupción de las redes sociales como Instagram y TikTok ha redefinido las reglas del juego. "La pandemia marcó un antes y un después, pero no todo el mundo vale para esto. Es un trabajo que requiere disciplina y tener muy claro el propósito y los valores personales".

En este sentido, Mirasol ha asegurado que en el día a día, "hay que estar muy actualizado", y es muy necesario tener claro su misión. "Intentamos que nuestros influencers sean conscientes de que les ven millones de personas al mes. Un mensaje suyo desde la habitación de su casa es capaz de cambiar el mundo si quisiera".

Para Mirasol, hay cuatro redes principales. Una es YouTube, "la que da más autoridad", ya que es la que buscas lo que quieres. Otra de ellas es TikTok, "en momentos de desconexión, en una hora puedes ver una media de 80 videos", o Instagram, "donde eres más consciente de lo que buscas". Por último, las plataformas de 'streaming', como Twitch, que también tiene un vínculo más cercano con la audiencia.

12. Conversación a dos. Ser ‘influencer’, ¿cómo prepararse y vivir de ello?

Uno de estos influencers es Nández, con más de 380.000 seguidores en TikTok, que ha compartido su experiencia personal en esta mesa. "Soy muy soñador. Desde pequeño hacía vídeos, pero fue después del COVID cuando vi una oportunidad real con TikTok", ha relatado.

Con una evolución de vida que pasó de una rutina de grabación y edición a una etapa más dinámica marcada por los viajes, Nández ha recalcado la necesidad de adaptarse y mantenerse organizado: "Ahora pienso ideas mientras viajo. Aunque ya no tengo tanta rutina, siempre estoy actualizado para organizarme."

En cuanto a la publicidad, lo tiene claro: no acepta propuestas de marcas que no use ni recomiende. "Si no me gusta el producto, prefiero no hacerla", ha asegurado.

Según su consejo, el ser influencer no puede basarse "en ser famoso o ganar dinero, sino en hacer las cosas por pasión, con constancia", ha detallado Nández.