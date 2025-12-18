Pedro J: "Si la tragedia fue 'la negligencia de uno', ¿por qué el Gobierno retoma por fin el proyecto del Poyo?"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL abre la segunda jornada del IV Foro Autonómico de la Comunidad Valenciana: "El Ventorro es el dedo y el Poyo es la luna; el Ventorro es el árbol y el Poyo es el bosque", ha afirmado.

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha abierto este jueves la segunda jornada del IV Foro Económico de la Comunidad Valenciana, que organiza el periódico y sus verticales Invertia y DISRUPTORES.

El año después de la DANA que se cobró 230 muertes ha centrado su discurso, en el que, en referencia a la reciente dimisión del ya ex presidente autonómico Carlos Mazón, se ha hecho varias preguntas para invitar a los asistentes a la reflexión.

"Si la tragedia fue 'la negligencia de uno' -uno que ya no está- ¿por qué se echan a temblar todos los vecinos de l’Horta Sud cuando reciben un Es-Alert por posibles inundaciones, como volvió a ocurrir el pasado domingo?", ha cuestionado.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Una segunda pregunta: "¿Por qué causaron pavor las fuertes lluvias de septiembre, que volvieron a desbordar barrancos en la ‘zona cero’, como nos relataron ayer en este foro los alcaldes de Paiporta (PSOE) y Utiel (PP) con reivindicaciones idénticas?"

Y una tercera: "Si la tragedia fue 'la negligencia de uno', ¿por qué el Gobierno de España, tras años de inacción, ha retomado por fin el proyecto?".

En relación con lo anterior, Pedro J. ha afirmado que "nosotros no vamos a caer en la trampa del presidente del Gobierno, que llegó a decir que 'la negligencia de uno causó una auténtica tragedia'. Existe un pretendido interés en concentrar toda la responsabilidad en la gestión de la Generalitat. El Ventorro es el dedo, y el Poyo es la luna. El Ventorro es el árbol, y el Poyo es el bosque".

Pedro J. Ramírez tampoco ha querido desaprovechar la ocasión de hablar de una de las noticias que se ha conocido recientemente, la apertura del procedimiento para ejecutar la esperada obra del barranco del Poyo, el que más muertes causó en aquel fatídico episodio.

"Esta última es una buena noticia. Y aprovecho para agradecer a Zulima Pérez, la comisionada del Gobierno para la DANA, y al director técnico de la CHJ, Manuel Torán, que vinieran a explicar el nuevo proyecto a este foro. Estaban también invitadas Diana Morant y Pilar Bernabé, que declinaron nuestra invitación", ha advertido.

Pero los plazos que ha dado el Gobierno "nos dejan una gran preocupación, ya que el Miteco lo que ha hecho es empezar de cero. "La CHJ reconoció este miércoles en este foro que las obras para desviar y encauzar el Poyo no van a empezar hasta poco antes de 2030". Ha lanzado otra pregunta al respecto: ¿Puede la ‘zona cero’ de la dana esperar tanto? ¿Es justo someter a una población que tanto ha sufrido a otros seis otoños de miedo?".

Ramírez ha aludido al especial que EL ESPAÑOL hizo al cumplirse el aniversario de la tragedia. "Le pusimos cifras a la reveladora declaración de Federico Bonet, ex director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que fue quien explicó en Les Corts Valencianes que hubo tres grandes riadas aquel trágico 29 de octubre de 2024, las tres de una violencia muy similar: la del río Turia, la del río Magro, y la de los barrancos de la cuenca del Poyo".

Así, ha afirmado que "inexplicablemente, ninguna administración había desglosado los datos de las muertes de cada riada, algo esencial para comprender y solucionar lo que falló. Nosotros sí lo hicimos".

200 muertos por el Poyo

Cabe recordar que esa información reveló que la riada del río Turia, protegido por desvío del plan sur de Valencia, causó seis muertes; la del río Magro, protegido por la presa de Forata, causó 17; otras siete personas murieron en hospitales; y todas las demás defunciones, "la terrible cifra redonda de 200 muertes, se produjeron por los desbordamientos de los barrancos de la cuenca del Poyo. Se trata del 90% del total", ha sentenciado Pedro J. "Solo en Paiporta, el cuello de botella del Poyo, murieron 46 personas", ha añadido.

El director de EL ESPAÑOL no ha dudado en afirmar que "desde luego que recibir una alerta a tiempo habría sido de gran ayuda a la población, pero lo que de verdad la habría protegido habrían sido los desvíos y cauces que proyectaron los expertos y nunca se ejecutaron".

Con todo, Pedro J. ha recalcado que los dos desvíos del Poyo al río Turia apenas costaban 119 millones. Y las tres actuaciones para encauzar y drenar los barrancos de la cuenca, otros 109 millones. "Esos cinco proyectos, ideados para evitar catástrofes como la que se produjo, tan solo requerían 228 millones a invertir en tres años. Esos 228 millones pudieron evitar los 20.000 en los que estima el coste material de la tragedia, además de las muertes irreparables", ha reflexionado.

Desde la primera fila, ha escuchado el discurso del director de EL ESPAÑOL el recién nombrado presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, que el día anterior había estado reunido con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

"El logro conseguido este miércoles es otro ejemplo. Pedro Sánchez ha accedido a la creación de la comisión mixta que llevaba 14 meses rechazando para coordinar la respuesta de las administraciones ante la dana.Ha recordado Pedro J. que el nuevo president prometió una nueva etapa "alejada de la confrontación, la política del fango, del insulto y de la descalificación".

"Ahora toca cumplir con la palabra dada, president. Pero, de entrada, me resultó un augurio de moderación y consenso que la investidura se produjera sin nuevas cesiones a Vox. O que sus primeras palabras fueran para pedir perdón a las víctimas de la DANA", ha afirmado.

"Como subrayé en nuestro aniversario, Ortega relacionaba la elegancia con el sentido de la contención: 'Ser fuego, pero parecer alabastro'", ha concluido Pedo J.

Sobre el evento, Pedro J. ha afirmado que esta IV edición del Foro Económico de la Comunidad Valenciana lleva por nombre 'La Comunidad Valenciana que viene' "con el propósito de mirar hacia delante".

"La Comunidad Valenciana que viene"

"Los valencianos ya lo están haciendo. Pese a la desgracia, la economía no dejó de crecer. Hubo solo una pequeña desaceleración que redujo el crecimiento al 1,5% en el último trimestre de 2024. Pero incluso en esos momentos creció la economía valenciana", ha afirmado.

Pedro J. Ramírez ha concluido su alocución dando su opinión sobre cómo es para él 'La Comunidad Valenciana que viene': "Es la del parque inundable proyectado por la Generalitat Valenciana"; "es la del Roig Arena, un gran pabellón impulsado por Juan Roig que se ha estrenado con 40 sold out en menos de un año"; "es la de Nealis, una empresa familiar que ha aprovechado su 150 aniversario para convertirse en un gran holding que aspira a facturar 1.000 millones y alcanzar los 10.000 empleados".

Es también "la de Consum, la mayor cooperativa de España, con una facturación de más de 5.000 millones y 23.000 empleados; "es una Valencia autosuficiente en el abastecimiento de agua cuando se ejecute el gran plan de la alcaldesa Catalá para aprovechar el inmenso acuífero que hay bajo la ciudad, solo equiparable en Europa al que tiene París"; y "es la del PAI del Grao que impulsa Atitlan para urbanizar toda esta antigua zona industrial en la que nos encontramos".

Lanzadera, Global Omnium, Veolia, Mapfre, Prezero, Vithas VIU, son algunos más de los 40 protagonistas de la IV edición de este Foro Económico sobre 'La Comunidad Valenciana que viene', "en el que volvemos a situarnos junto a la empresa valenciana con la celebración del mayor evento empresarial y político que tiene lugar en esta tierra", ha concluido Pedro J.