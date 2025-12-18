Marián Cano: "El 70% de los negocios urbanos ya han recuperado la actividad, pero un 20% restante no reabrirán"

La dana hizo que miles de negocios de la zona cero quedasen completamente inutilizados. El tejido empresarial tenía el reto de reponerse, y la Generalitat destaca que "el 70% de los negocios urbanos ya han recuperado la actividad". Del 30% restante, prevén que un 20% no reabra sus persianas.

Así lo ha asegurado la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana, Marián Cano, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

De esta forma, la consellera ha hecho balance de la recuperación del sector empresarial catorce meses después de la dana.

Cano ha reivindicado la necesidad de las empresas: "Nos trasladan un mensaje importante, la emergencia ya se ha pasado, ahora necesitan recuperarse".

En concreto, ha apuntado al Consorcio de Seguros: "Tras más de 400 días, tienen una respuesta". Según explica, era la "gran preocupación" de más de 3.000 empresas que "todavía no tienen respuesta definitiva del consorcio".

Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana

La consellera ha destacado la actuación de la Generalitat tras la dana en materia de ayudas económicas a empresas y autónomos: "Hemos destinado más de 76 millones en dos programas que lanzamos".

Esto no es lo único. Mediante otras iniciativas, asegura que la Generalitat ha aportado más de 36 millones, 19 millones para emprender y reemprender, y más de 18 millones destinados al bono Recuperem Turisme, para los afectados por la dana.

Así, detalla que más del 80% de las empresas ya han recuperado su actividad, mientras el resto continúan "esperando la decisión del consorcio".

A pesar de ello, estiman que "más de 100 empresas industriales no han podido reabrir tras la dana". "Supone el 5,8%, pero son muchas las familias que hay detrás", añade.

En cuanto a los negocios urbanos, Cano destaca que "la preocupación es todavía mayor". El 30% de ellos todavía no han abierto tras la dana, y estiman que un 20% no vayan a hacerlo.

Turismo

El turismo es uno de los ejes principales de la conselleria. Según apunta Cano, supone el 16% de PIB, y "da empleo a más de 200.000 personas".

Por ello, cree que "hablar de turismofobia es un mensaje interesado, sectario y no es real". "Se está ligando al problema de la vivienda, cuando menos del 1,9% del parque de viviendas de la Comunitat está destinado al uso turístico", ha expuesto.

Así, ha defendido la política de la Generalitat frente a la tasa turística: "No tiene sentido que lancemos bonos turísticos para dar ese respiro social a los vecinos de la dana y al mismo tiempo les cobremos una tasa por moverse dentro de la Comunitat".

Además, ha revelado otras dos de las peticiones del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Entre todas está la ampliación de los aeropuertos de Valencia y Alicante".

Ha reclamado "el mismo trato que en el resto de España". "Lo que no podemos tolerar es la falta de diálogo y respeto institucional", ha añadido.

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.