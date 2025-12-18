José Martí Parreño (VIU): "Europa debería aprovechar la oportunidad de captar el talento que hay en el mundo"

"Europa no debería desaprovechar la oportunidad de atraer el talento que hay en el mundo". En esta idea es en la que debería centrarse el modelo educativo nacional y europeo, y por la que apuesta José Martí Parreño.

El vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalización de la VIU ha sido uno de los participantes en la segunda jornada del IV Foro Económico de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana La Comunitat Valenciana que viene, en la que, entre otros asuntos, ha explicado los hitos importantes y los retos a afrontar desde la VIU (Universidad Internacional de Valencia).

La entidad está a punto de cumplir los 18 años. En 2013 se incorporó a Planeta Formación y Universidades, y a día de hoy cuenta con cuatro facultades y una escuela superior.

Preguntado por los desafíos de la VIU, Parreño ha puesto el foco en las nuevas generaciones: "Las universidades jugamos un papel importante en la formación de esas nuevas generaciones, no solo en los aspectos técnicos, sino también en la vertiente humanística. Hablamos de valores, de egresar tanto profesionales competentes como ciudadanos con pensamiento crítico".

"En nuestro caso, al ser nativos digitales, la tecnología está en nuestro ADN", ha señalado, para recordar que la universidad fue fundada por la Generalitat Valenciana, que a día de hoy mantiene el 30% de la institución.

José Martí Parreño, vicerrector de Investigación, Transferencia e Internacionalizaciónde la VIU

"Un claro ejemplo de colaboración público‑privada. Nacimos precisamente para servir a Valencia en la transformación digital, como una entidad enfocada a la tecnología", ha insistido.

En este punto, ha suscrito las palabras del rector de la UPV en el IV Foro Económico valenciano, cuando hablaba de la necesidad de "adherirse a la inteligencia artificial".

La IA en la formación

"La IA está transformando todos los ámbitos y, por supuesto, la investigación, la educación y la formación. Es un reto. Comparto la idea de que no es algo contra lo que se pueda luchar: no puedes cerrarte ni a Internet ni a la IA", ha asegurado.

La intervención del vicerrector de la VIU ha estado marcada por la importancia de la vertiente humanista desde las universidades, ya que, a su juicio, "se trata de formar profesionales y ciudadanos que hagan un uso ético y responsable de la IA".

"Puede ayudar extraordinariamente a desarrollar proyectos, pero mal utilizada te puede llevar a no aprender. Tenemos mucha responsabilidad a la hora de formar", ha advertido José Martí Parreño.

Cuestionado sobre la diferencia entre formar ciudadanos y formar líderes, desde la VIU, dice, les gusta pensar que se forman líderes en sus comunidades locales.

"Tenemos un grupo importante de alumnado que viene de Latinoamérica y podemos ver qué impacto tienen en sus comunidades. Formarse con la VIU no solo tiene un beneficio personal -en términos de emprendimiento o de acceso a un puesto de trabajo-, sino que todo eso dinamiza y multiplica en su entorno", asevera Parreño.

"La formación contribuye así a crear líderes que ayudan a que la sociedad sea mejor", reitera.

Alcance global

José Martí Parreño ha subrayado también la importancia de la multiculturalidad a la hora de formar, investigar y transferir.

"Cuando las empresas se internacionalizan, miramos a América Latina como un espacio natural. Cuando viajas a esos países, compartes muchas cosas, pero también te diferencian muchas otras, y eso aporta una enorme riqueza".

En cuanto a la diferencia sustancial entre el modelo educativo nacional y europeo respecto a otras potencias como China o Estados Unidos y cómo competir, ha recalcado que Europa ha tenido tradicionalmente un peso muy importante de la educación, con un bagaje de muchos siglos.

"Ahora, Europa podría, si lo aprovecha bien, atraer talento que antes elegía otros destinos. China está dando pasos importantes y ha sabido exportar talento que no siempre regresa. La captación de talento es una realidad, y Europa no debería desaprovechar la oportunidad de atraer el talento que hay en el mundo", ha precisado.

Salto "cualitativo"

Acerca de la transferencia de conocimiento, la VIU, asegura, ha dado un salto cuantitativo y cualitativo en investigación y transferencia: "Hace unos años logramos la primera patente y tenemos contratos de investigación con administraciones locales".

"Pero también creemos en una transferencia 'blanda', es decir, lo que se intenta hacer en el día a día. Por ejemplo, el proyecto de 'universidad saludable', donde transferimos conocimientos sobre hábitos saludables, alimentación o salud mental", ha agregado.

Parreño opina que todo aquello que los grupos de investigación detectan puede transferirse en jornadas y en el aula. "Las universidades tenemos que acercarnos más a la sociedad en el día a día".

A la pregunta de "la VIU que viene", apunta que la VIU es una universidad ambiciosa: "Hemos crecido de forma exponencial y este año lo vamos a cerrar por encima de los 30.000 estudiantes".

"Entendemos que formamos parte de la sociedad más allá de la Comunitat Valenciana; somos una universidad internacional, hacia el exterior. Cuanta más gente alcancemos, mayor será el impacto positivo. Se trata de seguir creciendo y formando", ha finalizado.

En este sentido, ha recordado que la VIU tiene recorrido para muchos años, quiere ser punta de lanza tecnológica, pero también mantener ese perfil humanista.

