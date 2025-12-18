Eusebio Monzó: "La reforma del modelo de financiación autonómica debe ser un debate territorial y no partidista"

El debate sobre la financiación autonómica está a la orden del día. Según la Conselleria de Hacienda, "la reforma del modelo debe ser un debate territorial y no partidista".

Así lo ha asegurado el secretario autonómico de Hacienda y Financiación de la Generalitat Valenciana, Eusebio Monzó, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

Monzó ha reivindicado la necesidad de tener un cambio en el modelo de financiación del territorio valenciano. Para él, el criterio de población sería bueno: "El criterio que debería ponderar es el de las personas".

La reforma de la financiación autonómica es uno de los objetivos de la conselleria. El secretario autonómico de Hacienda ha hecho alusión a la reciente reunión entre el presidente de la Generalitat y el del Gobierno de España, en la que se abordaron distintas peticiones.

"La petición fundamental de Pérez Llorca a Sánchez fue el cambio en el sistema de financiación", ha asegurado Monzó. De hecho, apunta que "en los primeros meses ya se vio que el modelo tenía muchas carencias".

José Antonio Rovira, conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública

"Se anclaban los recursos a la situación inicial de cada comunidad autónoma", lamenta Monzó. Esto hizo, apunta, que la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana sean "los que menos ingresos reciben".

En el caso de la Comunitat, subraya que "la deuda alcanza el 40% del PIB": "Pero esto no es por gastar más, es porque el modelo deja relegada a la Comunitat a la última posición".

Para hacer frente a esta situación, el secretario autonómico propone "que se restablezca la situación de infrafinanciación y a partir de ahí se reparta el recurso".

Asimismo, Monzó ha abordado la propuesta que realizó en el mes de noviembre la ministra Montoro: "Dijo que antes de febrero habría una propuesta por parte del Ministerio de Hacienda con requisitos que nos suenan bien".

Así explica, por ejemplo, que la propuesta contemplaba "aportar más recursos": "Hay que hacer una aportación adicional porque si no, difícilmente se pueden alcanzar acuerdos".

"El Gobierno ha empezado la casa por el tejado", asegura, refiriéndose a la propuesta de condonación de deuda a Cataluña y Andalucía. Esta última, apunta "con intención política". "A la Comunitat simplemente se nos hizo una propuesta de condonación que no te permite ni salir al mercado", añade.

De esta forma, defiende que la Comunitat "sigue creciendo en población por encima del resto de comunidades autónomas". Por ello, "el criterio que debe ponderar es el de las personas".

Para lograr un cambio en la financiación autonómica, destaca Monzó, "hay que alejarlo del debate político". "Lo deseable es que el PSOE se ponga de acuerdo con el PP en medidas de este tipo, pero siempre y cuando sea una propuesta razonable", expone.

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

