Enrique Montes (IVF): "Hemos invertido más de 60 millones bonificados y 145 más junto a la SGR por la dana"

El impacto demoledor de la dana en el tejido empresarial de la provincia de Valencia motivó que la banca pública valenciana, el IVF, se erigiera en un actor protagonista de la reconstrucción.

Cuando ha pasado un año de la tragedia, Enrique Montes, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), ha hecho balance de la actividad de esta institución, clave para que la región retome cuanto antes el pulso económico.

En esta línea, Montes ha anunciado que este año, el IVF a través de sus líneas de préstamos bonificados ha invertido 60 millones de euros de forma directa en pymes y autónomos de Valencia, a los que hay que sumar 145 millones más gestionados de forma bonificada también con la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

La institución mira al futuro con ambición y con determinación para ser más eficiente, una máxima que pasa por implementar de forma interna la digitalización para simplificar trámites.

Son algunas de las principales ideas lanzadas este 18 de diciembre por Enrique Montes, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), durante su participación en la segunda jornada del IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La Comunitat Valenciana que viene'que se celebra en la sede de Innsomnia Hub en la Marina de Valencia.

Enrique Montes, director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF)

Montes ha puesto sobre la mesa el amplio portfolio de instrumentos que gestiona el IVF y ha destacado la importancia de las líneas bonificadas, en concreto la línea activada para mitigar el efecto de la dana en la economía regional.

Los préstamos bonificados nacieron con motivo de la pandemia por la covid y hemos seguido desde entonces teniendo líneas bonificadas con motivo de la crisis de Ucrania y, actualmente, por los efectos de la dana que hicieron necesario volverlos a crear", ha explicado el foro valenciano de EL ESPAÑOL.

Enrique Montes junto a Javier Arnau, periodista de DISRUPTORES. Vicent Bosch

En concreto, tras la dana, "se incrementaron dos líneas de financiación bonificada, en ambos casos hablamos de financiación a tipo cero, sin ningún coste, y con plazos de cadencia donde las empresas afectadas no han tenido que atender requerimientos por esta financiación".

Los datos hablan por sí mismos: "Una línea la gestionamos directamente el IVF y otra se ha desarrollado en colaboración con la SGR". En la que es directamente nuestra hay 88 operaciones por un montante de 60 millones de euros, y por la parte de la SGR, se han atendido más de 700 operaciones por 145 valor millones de euros en 2025".

Estas líneas de préstamos bonificados se pusieron en marcha el pasado enero y comenzaron a materializarse en febrero. "Son instrumentos activados desde la Generalitat muy importantes, porque han sido muy útiles y han facilitado el arranque de las empresas afectadas".

Por otra parte, Montes ha reconocido que, pese a ser el IVF una entidad con más de 30 años en la Comunidad Valenciana, "muy consolidada", "no es muy conocida".

Más de 190 millones en 2025

"El impacto del IVF en la economía es real. Tenemos un balance de 700 millones de euros, más de 3.000 operaciones de préstamo vivas".

Si atendemos a los datos de 2025, las cifras provisionales apuntan a más de 1.500 operaciones por un montante de 190 millones de euros.

En cuanto al capital riesgo, desde el balance de IVF, se mantiene "un compromiso de inversión por 75 millones de euros en fondos de capital riesgo", ha puntualizado en el evento.

Pero el IVF quiere reducir complejidad en el futuro y esa meta pasa obligatoriamente por la digitalización. "El futuro en el IVF pasa por consolidarlo como instrumento de política económica del Gobierno y lo vemos en dos vertientes: acompañar y acelerar".

"En los próximos años también queremos tener un IVF más ágil que de una respuesta más rápida, cercana y eficiente y para ello estamos invirtiendo en digitalización, para simplificar", ha concluido.

Foro EL ESPAÑOL: cuarta edición

Los días 17 y 18 de diciembre, EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES organizan el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La Comunitat Valenciana que viene', celebrado en Innsomnia Hub en la Marina de Valencia.

Este encuentro cuenta con la participación de altos cargos de la Administración autonómica, entre ellos Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana; Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana y José Luis Díez Climent, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana, entre otros.

El foco de la presente edición está puesto en el desarrollo económico y social de la autonomía tras el impacto de la dana, contando con más de medio centenar de ponentes de las distintas administraciones del Estado, autonómicas, provinciales y locales, líderes de los agentes sociales, presidentes y directores de las principales empresas, multinacionales tecnológicas y startups que darán a conocer con detalle los proyectos que lideran y su visión de futuro.