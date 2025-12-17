Paiporta y Utiel, un año tras la dana: "Dejaremos nuestras ciudades no como estaban, sino mejor y más seguras"

Los alcaldes de Utiel y Paiporta, durante su intervención en el foro este 17 de diciembre. Pablo Miranzo

Paiporta y Utiel fueron dos de los municipios más afectados por la cana que asoló la provincia de Valencia hace ahora un año. Con la perspectiva que da el tiempo y con las obras por fin en marcha, los responsables municipales de ambas poblaciones han hecho balance.

Vicent Císcar y Ricardo Gabaldón se han comprometido con la ciudadanía a no sólo dejar Paiporta y Utiel como estaban el 28 de octubre de 2024, sino en conseguir unas ciudades mejores a ese día pre-dana: "Queremos que sean mejores y más seguras".

Para ello, la colaboración público-privada es la clave y ambos mandatarios han incidido en agradecer la paciencia de la ciudadanía, dado que son múltiples las obras en marcha -y las que vendrán en los próximos años- con el consiguiente afección para el día a día de ciudadanos y los pequeños comercios.

Respecto al compromiso del Gobierno central conocido este miércoles de que por fin se constituirá una comisión mixta entre el Estado y la Generalitat Valenciana para impulsar la reconstrucción, Císcar y Gabaldón han sido contundentes: "Si el día después de la dana llegaron a nuestras poblaciones miles de personas que se pusieron a ayudar sin preguntar colores políticos, nosotros tenemos que colaborar también ahora como administraciones", ha indicado el alcalde de Paiporta.

Son algunas de las principales ideas lanzadas este 17 de diciembre por los alcaldes de Paiporta y Utiel, Vicent Císcar y Ricardo Gabaldón, durante su participación en el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La Comunitat Valenciana que viene' que se celebra en la sede de Innsomnia Hub en la Marina de Valencia.

Su conversación ha sido especialmente relevante porque se produce un año después de la dana y en pleno proceso de recuperación económica de sus poblaciones.

En este sentido, los alcaldes de Paiporta y Utiel han incidido en las dificultades que tienen para contar con profesionales cualificados -arquitectos, ingenieros, etc- que han de llevar al terreno las obras que necesitan sus municipios.

Conversación a dos

"Con determinadas obras no se puede correr. Querríamos ir más rápido para ayudar a la ciudadanía a recuperar su día a día, pero somos conscientes de que la Administración tiene sus plazos, tenemos esa necesidad de encontrar personal para acometerlas, y tenemos que ir paso a paso para hacerlo bien", ha insistido el alcalde de Paiporta.

"La Administración necesita mucho tiempo para memorias, para coordinarse, y hasta que empiezas a ver el resultado en la calle pasan unos meses. Somos conscientes", ha añadido el alcalde de Utiel. .En esta línea, ha puesto sobre la mesa que, pese a los desafíos que afronta la ciudad, la colaboración "está existiendo" y ha puesto como ejemplo varias de las obras cruciales.

"En Utiel desde el principio la colaboración ha existido, por ejemplo, con la obra del Río Magro de Utiel, en concreto, la ampliación del puente, que hizo de presa con la dana y la ampliación del margen derecho para duplicar su caudal".

"Esta obra es la más importante para dar seguridad a los vecinos, sabemos que si viene un aluvión igual, del todo no lo podrá parar, pero sí se reducirá su impacto sustancialmente. Nos han confirmado que esta obra del Río Magro estará acabada en abril o mayo", ha añadido.

Por último, ambos responsables han querido incidir en cómo la salud mental en la zona afectada por la dana se ha resentido sustancialmente en este último año y cómo son conscientes de que urge acometer las obras pendientes para que la ciudadanía se sienta protegida y aminore ese nivel de ansiedad.

"Somos muy conscientes de los riesgos psico-sociales que estamos sufriendo y de lo que ocurre cuando llegan episodios de lluvias. Lo sufren los responsables políticos que has de tomar decisiones muy importantes con ese trágico episodio siempre en la cabeza, y lo sufren los vecinos", ha dicho el alcalde de Paiporta.

Y ha añadido: "Hemos instalado cámaras para que la gente vea desde sus casas que no baja mucha agua por el Barranco del Poyo, es una medida que puede ayudarles a apaciguar ese malestar que les provoca cada vez que vuelve a llover con intensidad en la zona", ha concluido Vicent Císcar.

