José E. Capilla (UPV): "Muchos estudiantes quieren venir a Valencia pero no encuentran vivienda disponible"

La vivienda es un tema al orden del día, también para los estudiantes en Valencia: "Muchos quieren venir pero no pueden permitirse el precio de la vivienda o directamente no encuentran".

Así lo ha asegurado el rector de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

De esta forma, Capilla ha destacado una de las propuestas que figuraba en su programa electoral antes de ser elegido rector: la creación de una residencia de estudiantes de la UPV. Aunque esto, confiesa, "sería solo un parche al problema".

Para Capilla, la vivienda es uno de los retos educativos más próximos a los que se enfrenta, entre otras, la UPV. Según explica, el "parón" de construcción de edificios que hubo en 2018 "se ha prolongado", algo que ahora "ha causado un tapón".

"Valencia es una ciudad grande donde el estudiantado tiene un peso, y el tema universitario es una gran oportunidad", ha valorado.

José E. Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València (UPV)

Así, para enfrentarse a esta problemática, el rector de la UPV ha destacado uno de los proyectos que formaron parte de su programa electoral para llegar al cargo, la creación de una residencia de estudiantes propia.

De esta manera, alumnos de la propia universidad llegados de fuera podrían alojarse allí a un precio moderado. Pero esto, según el propio rector, sería únicamente "un parche" a la problemática real.

La Universitat Politècnica de València figura en posiciones "altísimas" en diversos rankings que miden la excelencia educativa. Por ejemplo, repasa Capilla los de "Innovación, Impacto en el territorio y Responsabilidad social".

Esto, aseguran, es consecuencia de su filosofía de trabajo: "Estar con los pies pegados al suelo y pendiente de lo que necesita la sociedad".

Además, se trata de una institución que tiene una importante presencia alrededor del mundo. Entre otros lugares, en Iberoamérica. "Tenemos fundaciones, sedes permanentes... esto ha hecho que tengamos otro tipo de relación con esos entornos", explica Capilla.

En Europa, añade, la UPV es "uno de los destinos favoritos de los estudiantes con beca Erasmus". También, apunta, lo es la ciudad de Valencia.

Lo corrobora con datos. Los estudiantes extranjeros que cursan un máster suponen el 30% del total, y doctorando se encuentran "entre un 40 y un 50%".

También destaca la relación de la universidad con China, algo que está a la orden del día. Recientemente se conoció que la UPV abrirá en 2026 su primer campus universitario en una ciudad del país asiático, un hito sin precedentes.

"El Gobierno chino nos ha seleccionado para un programa sobre excelencia en ingeniería, esto implica que podemos enviar a estudiantes a cursar una parte del grado allí y así obtendrán el título de ambas universidades, para poder ejercer", subraya Capilla.

Está previsto que este campus abra sus puertas en septiembre de 2026, unas infraestructuras "modernas, construidas desde cero con aulas, comedores y zonas deportivas", señala el rector.

Otro gran reto

La vivienda no es el único reto que tiene por delante la UPV. Otro con gran importancia es la "brecha" relacionada con la inteligencia artificial. "Saben más los estudiantes que llegan que los profesores que llevan décadas dando clase", destaca.

Así, Capilla cree que existe un reto importante para adaptarse a las nuevas tecnologías, aunque confiesa que "no es sencillo": "No es fácil transformar una plantilla de profesionales que tiene interiorizada su forma de trabajar".

Además, asegura que tampoco es posible "impedir que los estudiantes utilicen las IA", aunque lo importante es "que lo hagan bien".

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.