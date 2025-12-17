Javier Quiles (Consum): "Con nuestra nueva plataforma podremos abrir tiendas en Madrid a partir de 2027"

La puesta en marcha de un nuevo supermercado Consum en Toledo, en Noblejas, y la creación de una nueva plataforma logística han abierto la puerta a una posible entrada de la Cooperativa en Madrid en los próximos años

Así lo ha asegurado Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum en su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, donde además ha puesto en valor los 50 años de historia de la Cooperativa.

En concreto, el dirigente de la cadena valenciana de supermercados ha fijado como referencia la fecha de 2027, cuando se prevé la finalización de la nueva plataforma logística vinculada a la construcción del nuevo establecimiento de Consum en Toledo.

"No podemos ampliar la actividad sin una base logística a 200 kilómetros de distancia. Esperamos tener en marcha la plataforma en el año 2027". Sin embargo, también ha detallado que el año de aterrizaje en Madrid "dependerá de que pueda surgir una compra inorgánica".

Además, ha detallado que la entrada en Madrid se llevará a cabo por el sur de la capital, pero que no esperan aterrizar directamente en el corazón de la ciudad.

Pese a ello, la llegada a la capital de España estará condicionada por el crecimiento de la Cooperativa en los próximos años.

"La historia demuestra que el crecimiento de Consum siempre ha sido una mezcla entre crecimiento orgánico e inorgánico. Esa es la táctica que vamos a continuar utilizando", ha subrayado.

Por otro lado, en cuanto a una posible adquisición de otras sociedades para favorecer el crecimiento inorgánico, Quiles ha destacado que "no tenemos ninguna operación a la vista pero hemos descartado una oferta recientemente, somos mucho más selectivos"

En cuanto a la situación de la Cooperativa de cara a un futuro próximo, el director de Relaciones Externas de Consum confía en superar los 5.000 millones de euros de facturación en este 2025.

"En 2025 superaremos los 5.000 millones de facturación, siempre creamos más de 1.000 empleos netos cada año porque siempre hay que crecer", ha destacado.

50 años de historia

Quiles llegó a la Cooperativa hace casi cuatro décadas. "Siento un gran orgullo de haber participado durante más de 30 años en Consum", ha asegurado al tiempo que ha reivindicado el modelo del cooperativismo.

"En un sector tan competitivo, Consum se encuentra en el número seis de la distribución comercial. Si hacemos algo de análisis más fino solo en supermercados, estaríamos en el tercer puesto. Somos un modelo de liderazgo de que se puede emprender bajo la premisa de cooperativa", ha apuntado.

Ahora, Consum ha cumplido 50 años fiel a su modelo y con un crecimiento muy destacado. Pese a que para Quiles "es difícil" imaginar cómo seguirá la cadena dentro de 50 años, tiene claro que seguirá en ascenso.

"Saber cómo será Consum dentro de 50 años es difícil, pero uno siente un orgullo firme de haber participado. Yo veo a Consum con 3.000 supermercados, pero sin perder nuestra base cooperativa", ha asegurado.

