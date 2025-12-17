Los expertos piden reforzar la "prevención" frente a inundaciones tras la dana: "No es opcional, es una obligación"

"Prevención, coordinación y planificación", tres de las claves que los expertos siguen reivindicando más de un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024 de la dana que asoló la provincia de Valencia.

Así lo han transmitido los participantes de la mesa redonda 'La protección necesaria frente a las inundaciones', donde han tratado las medidas para proteger a la población frente a riadas como la del 29-O en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

En concreto, han participado en la mesa Javier Machi, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana; José Luis Santa Isabel, presidente de Fecoval; Reme Mazzolari, vicepresidenta de la Diputación de Valencia y diputada de Carreteras; y Felipe Javier Carrasco, secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana.

Los cuatro ponentes han subrayado las lecciones aprendidas de la dana en la que fallecieron 230 personas con especial hincapié en que es imprescindible reforzar la planificación y la prevención en materia de inundaciones.

"La prevención y la planificación no son una opción, deben ser una obligación para las administraciones", han subrayado Mazzolari y Carrasco, quienes también han apuntado que la colaboración entre administraciones "salva vidas".

Mesa redonda. La protección necesaria frente a las inundaciones

Por su parte, Santa Isabel y Machí han subrayado que la riada dejó "una gran lección de humanidad", pero también han remarcado que "la planificación es fundamental". "Las obras cuestan doscientas veces más que planificar", ha asegurado Machí.

De la misma manera, los participantes en la mesa han incidido en la falta de recursos destinados desde el Ejecutivo central para acometer las actuaciones necesarias en materia de infraestructuras de manera que se mejore la seguridad y se refuerce la protección de la población.

Para Mazzolari es "inaceptable e inasumible" que los plazos para las obras antirriadas se fijen para el año 2031. "Invertir en prevención no es un gasto, es salvar vidas. Hay que dejar al margen las disputas políticas y trabajar", ha recordado.

Presa de Forata

En cuanto a las obras que se deben acometer para evitar desastres como la dana del 29-O, Machí sostiene que "las obras tienen que abarcar todo el espacio mediterráneo".

Además, tal y como destacó en una jornada del Colegio de Ingenieros de Caminos, el décano del organismo ha vuelto a recalcar que la Presa de Forata "necesita ayuda" al mismo tiempo que ha incidido en la importancia de hacer obras.

"Las presas han hecho una labor impresionante, han hecho una labor de salvación", ha apuntado Machí.

De manera más contundente se ha mostrado con las obras en el barranco del Poyo, donde ha asegurado que "no hay nada que lo proteja".

Comisión mixta

Por su parte, Santa Isabel ha celebrado el compromiso adoptado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de constituir la comisión mixta para acometer la reconstrucción de la provincia tras la dana al tiempo que ha recordado que queda por hacer "un trabajo ingente".

"Tenemos mucho trabajo, pero es que tenemos 1.700 millones de euros en los ayuntamientos, sabemos los daños y tenemos que ponerlos en marcha", algo que todavía no se ha podido hacer como han comunicado algunos consistorios.

En este sentido, Santa Isabel ha apuntado a la creación de "un ente supramunicipal que ayude a los ayuntamientos" a gestionar esos fondos.

"Creo mucho en la comisión mixta. ¿Cómo explicamos que tenemos esos millones y no somos capaces de poner en marcha las obras?", ha concluido.