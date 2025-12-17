Díez, conseller de Presidencia, anuncia una oficina para la gestión de inversiones estratégicas en la Comunitat

El nuevo conseller de Presidencia, José Díez, ha anunciado la creación de una Oficina Valenciana de Inversiones con el objetivo de captar, gestionar y consolidar inversiones estratégicas en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha anunciado el recién designado Vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana en su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores, donde además se ha mostrado "optimista" acerca de la recuperación económica de la autonomía tras la dana.

Se trata del "gran proyecto de lo que queda de legislatura", tal y como ha transmitido Díez en su intervención. Con este nuevo organismo, la Generalitat "habrá creado un instrumento válido para futuros gobiernos con una estructura que permita atender como toca las inversiones en la autonomía".

Tal y como ha detallado a este diario, se trata de una oficina "de nueva creación". La previsión desde la Conselleria es crear una oficina que "se dedique a la captación y gestión de inversiones estratégicas en la Comunitat Valenciana".

Este órgano contará de un lado con un grupo de trabajo para el acompañamiento a los proyectos estratégicos y, de otro, con un director que coordine la gestión de las citadas inversiones.

La idea es que a su cargo estén tanto técnicos como ingenieros, abogados y expertos en urbanismo que faciliten toda la relación con la administración a la hora de presentar documentación, requisitos licencias, etc.

"La prestación del servicio puede ser el punto diferencial en la competencia con otras autonomías", ha asegurado Díez.

Nuevo conseller

"Mi filosofía es hacer las cosas fáciles, lo dijo el president, es un tiempo de tender la mano, buscar consensos y buscar acuerdos. Mi aspiración es esa, buscar consensos", ha expresado en relación a su nueva designación en el Consell.

El recién nombrado conseller de Presidencia y Vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana por el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca, ha dado a conocer cómo pretende trabajar en el nuevo Gobierno valenciano con la mirada puesta sobre los consensos.

"Lo fácil es el acuerdo, ganan todos, en el enfrentamiento no es así. Hay aspectos que son motivo de enfrentamiento, como la política lingüística, por ejemplo. Pero mi aspiración es buscar consensos", ha expresado.

En cuanto a su labor en el Consell como nuevo conseller de Presidencia, Díez ha destacado que se trata de un departamento que ya existió en gobiernos anteriores. "El primer gobierno de Lerma ya tuvo esa Conselleria de Presidencia", ha recordado.

Además, en cuanto a las funciones que desempeñará, ha destacado el "carácter transversal" de su Conselleria en relación a "facilitar acuerdos y consensos", pero también el "apoyo" que ofrecen al Gabinete del President. "Realizamos una labor de coordinación y colaboración".

Con anterioridad a ocupar la Conselleria de nueva creación con la llegada de Pérez Llorca, Díez era Director General de Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, encargado de proyectos estratégicos como el de Edward's Lifescience o PowerCo.

Desde ese ámbito, Díez subraya que el trabajo que han realizado ha consistido, "fundamentalmente", en "trabajar por atraer inversiones y, sobre todo, por consolidarlas" en la autonomía.

"Requiere llamar a distintas partes de la Generalitat y eso lo tenemos que hacer fácil al inversor para que lo acompañemos en ese proceso. Requieren de periodos de maduración muy largos, a veces empiezan con un gobierno, acaban con otro y se inauguran con un tercero", ha recordado.

Recuperación económica

Además, el recién nombrado conseller ha valorado la recuperación económica de la autonomía tras la dana y especialmente la de las zonas más damnificadas por la tragedia.

"La dana generó una incertidumbre lógica ante la reacción de las empresas existentes y de potenciales inversores. Afortunadamente el interés por la Comunitat no ha bajado", ha detallado.

Pese a que ha apuntado que todavía existe "cautela" en relación a la zona más damnificada por las inundaciones, se ha mostrado "optimista" y ha demandado "confianza", todo ello respaldado con datos de creación de empresas.

"Tenemos datos en el mes de octubre de un aumento de creación de empresas de un 12,5% de tasa interanual, es el tercer mes de crecimiento. Somos muy optimistas en la generación de actividad económica", ha subrayado

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.