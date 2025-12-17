Agustín Carrilero (ESIC), sobre la IA: "En el año 2027 el 50% de las empresas contará con esta herramienta"

La irrupción de la Inteligencia Artificial en el paradigma empresarial y educativo es ya una realidad. Es por ello que, para Agustín Carrilero, esta herramienta digital supondrá una "revolución silenciosa, pero radical" en las universidades.

Así lo ha asegurado el director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana en su intervención en el IV Foro Económico Valenciano organizado por EL ESPAÑOL en colaboración con Invertia y Disruptores.

Para Carrilero, "la universidad debe afrontar la situación de una manera valiente". "Estamos en un momento de muchas preguntas. La universidad no llega tarde, pero el tiempo pasa. Nos miramos en un espejo incómodo que nos está invitando a cambiar el modelo", ha explicado.

Ese "espejo incómodo" lo marcan los alumnos, ha afirmado Carrilero. "Los profesores ahora tienen menos criterio en IA que los alumnos, el maestro tiene la obligación de llevar al estudiante a otro tipo de soft skills para ser capaz de innovar y crear síntesis", algo que no está reñido con la irrupción de esta herramienta digital.

Sin embargo, según ha apuntado el director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana, esta revolución no llega únicamente a la educación, ya que el sector empresarial también sufrirá cambios.

Agustín Carrilero, director del Campus de ESIC en la Comunitat Valenciana

"En el año 2025 únicamente un 1% de las empresas tenían IA aplicada o desarrollada a las necesidades del negocio, en 2027 la tendrá el 50% de las compañías", ha apuntado.

En esta línea, Carrilero vuelve a los alumnos de las universidades, y en concreto de ESIC, para recalcar que son conscientes de que esta herramienta propicia cambios en el mercado laboral. "Nuestros alumnos están viendo el mercado laboral y ven que hay un aprendizaje continúo", ha expresado.

Es por ello que, para él, la IA pone en el centro a las personas y a los clientes de las empresas, algo que choca de pleno con la idea de muchos de que les "quitarán los trabajos".

Cambios y pactos

Según Carrilero, cambios tan importantes como la llegada de la IA propician nuevas transformaciones educativas e implica pactos y consenso. "Los cambios en educación siempre implican pactos, la educación es fundamental para el futuro", ha recalcado.

Sin embargo, la llegada de la IA implica cambios a todos los niveles del sistema educativo, hasta en los sistemas de medición de los propios estudiantes.

"Deberíamos usar sistemas de medición a los alumnos diferentes a los que se tiene. Si va por la capacidad de memorizar, si lo exponemos a otras situaciones como un diálogo abierto, estamos cambiando el punto de partida de cómo tenemos que trabajar. Lo veo factible en el medio plazo", ha apuntado.

La cuarta edición del foro

EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores celebran estos días el IV Foro Económico de la Comunitat Valenciana, un encuentro presidido por el presidente ejecutivo del periódico, Pedro J. Ramírez, que cuenta también con el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca.

Los 40 ponentes realizarán una nueva revisión del impacto de la dana y las labores de reconstrucción, pero tendrán también el cometido de mirar con luces largas al horizonte y reflexionar sobre los retos y proyectos que marcarán el futuro económico de la Comunitat.

El foro, titulado en esta nueva edición La Comunidad Valenciana que viene, reunirá una vez más a los principales dirigentes de la política y la empresa de la autonomía.