Toni Pérez: "No tiene lógica que haya administraciones locales que tienen ahorros que no pueden gastar"

Digitalización y mejora de los servicios son dos objetivos que tiene la Diputación de Alicante. Y para avanzar aún más en ellos el presidente Toni Pérez reclama al Estado que se permita utilizar los ahorros que tienen los ayuntamientos y esta misma institución: "No tiene lógica que haya administraciones locales que tienen ahorros que no pueden gastar".

Este es el mensaje con el que Pérez cierra la intensa jornada del quinto foro económico español de Alicante celebrado este lunes en Casa Mediterráneo. Con él señala el que considera que es uno de los principales problemas que afrontan estas instituciones durante la legislatura.

"Todo son agravios, pero a todo se acostumbra uno", cuenta risueño Pérez. Y se pone más serio inmediatamente cuando recuerda lo que eso implica en "una provincia con tanta pujanza y que aporta tanto al PIB nacional, que es la quinta, lo enfrento a la España de las oportunidades reales".

Toni Pérez parte de los ejemplos en digitalización que se han mostrado durante la mañana para valorar que "tenemos en la innovación en tecnología un recorrido muy extenso". Un trabajo en el que se enorgullece que desde la Diputación se llega a los 141 municipios de la provincia.

Así destaca que los ayuntamientos de la provincia de Alicante, algunos con 38 habitantes, tienen gracias a los programas de la Diputación condiciones de estrechamiento de la brecha digital más avanzadas que otras ciudades de gran tamaño. "En la provincia de Alicante la brecha digital se nota menos", sostiene.

Ejemplo de ello son programas de inversión como el PERTE del agua del que presume que todos los municipios implicados son menores de cinco mil habitantes. Y más allá, menciona a otros de mucho menor tamaño como Tollos, Fageca o Benimassot que cuentan con aplicaciones digitales o torres para la conectividad a internet como una prueba del "trabajo incontestable" en esa línea.

Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm

La importancia de la conectividad, como razona Pérez, es doble porque con ella se refiere tanto a la física como a la digital. Un trabajo que va en paralelo porque ambos factores juntos permiten que la gente se pueda quedar a vivir en su pueblo: "Es una vacuna contra la despoblación".

"La conectividad con las nuevas tecnologías es un elemento diferenciador", recalca. Si tienes buena conectividad por carretera y en línea "es un gran atractivo para seguir atrayendo personas". De ahí que se enorgullece de afirmar que "en la provincia de Alicante hacemos las cosas razonablemente bien".

Para hacerlo posible hace falta financiación. Y ahí Pérez valora el impulso de las ayudas europeas que han permitido que se pueda acceder con mucha antelación a lo que habría permitido un programa ordinario. "Todo eso ha contribuido a que todos, tengamos el tamaño que tengamos, podamos acceder a una política palanca", agradece.

El problema, como prosigue, es que las administraciones tienen más recursos que se podrían gastar pero para las que no tienen permiso de acceso: los remanentes. "El conjunto de los ayuntamientos de la provincia de Alicante puede ser unos mil millones de euros que no podemos tocar en el banco", indica.

De hecho, pone el ejemplo de la propia Diputación, que "es una administración saneada y solo ella tiene 230 millones de euros" en esos remanentes. Sin acceso a estos, lamenta "no poder lanzar programas de avance de innovación y pelearnos por esos programas en concurrencia competitiva".

En el repaso de las cifras, Pérez considera que "hay que poner el acento en que Valencia y Alicante forman parte de una misma comunidad autónoma mal financiada". Un hecho que califica que se produce "a voluntad" donde sí ve "una brecha enorme de la política, del sometimiento a esta tierra".

La prueba de ello, razona, es que la provincia de Alicante es la última en inversión de los Presupuestos Generales del Estado. De ahí que "digo que nos dejen gastar lo que es nuestro: solo que nos permitiesen gastar el 10 % de los remanentes de la Diputación, toda la provincia de Alicante tendría un bono consumo que aligera los bolsillos de los hogares y se inyecta en la economía".