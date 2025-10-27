Rubén Alfaro apuesta por una Elda "más humana y amable" en su estrategia de renovación urbana

El delegado de EL ESPAÑOL de Alicante, Héctor Fernández, y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro Pablo Miranzo

El regidor de Elda, el socialista Rubén Alfaro, interviene en el V Foro Económico Español de Alicante celebrado este lunes en Casa Mediterráneo, abordando los desafíos del municipalismo, la transformación urbana y la necesidad de modernización administrativa.

Alfaro señala que el municipalismo ha experimentado un período en el que le faltaba "ese impulso de modernización". Asegura que, en los últimos años, los ayuntamientos están realizando un "gran trabajo" para adaptar las estructuras, especialmente la burocracia, a los nuevos tiempos.

En el caso específico de Elda, el alcalde explica que cuando accedió al gobierno, apenas existían trámites electrónicos o una ventanilla única digital.



Actualmente, Elda desarrolla un plan de modernización que se centra en una atención pública más ágil, aprovechando las herramientas digitales.

Este proceso ha estado inevitablemente impulsado por la pandemia, la cual obligó a que muchos empleados públicos teletrabajasen, obligando a responder a las necesidades de muchos colectivos que no estaban previamente alfabetizados digitalmente.

La IA en Elda

El Ayuntamiento de Elda se encuentra ahora en la segunda fase de su transformación digital: la implementación de la Inteligencia Artificial (IA).

El objetivo principal es introducirla dentro de la burocracia, ya que, según los técnicos, muchas tareas se repiten, incluyendo informes y modelos de contratos.

Alfaro cita a los expertos quienes afirman que es "muy relativamente sencillo montar todo un repositorio de ese tipo de documentos" para que la IA agilice el trabajo interno.

Elda, una ciudad humana

Respecto al modelo de ciudad, Alfaro destaca que Elda ha conseguido establecer un plan estratégico y una agenda urbana aprobados por la unanimidad del pleno municipal.

El objetivo central de esta estrategia es "hacer una ciudad más humana y más amable", poniendo las reformas urbanas y la gestión del espacio público al servicio de la ciudadanía.

El alcalde recuerda que Elda, debido a su importante crecimiento urbanístico en los años sesenta, que impulsó la industria del calzado, era "una ciudad bastante dura, si se permite la expresión".

Ahora, la estrategia pasa por una especie de "cirugía de renovación urbana" que busca introducir elementos como la humanización, la accesibilidad, espacios de descanso y zonas verdes.

Retos del municipalismo

Alfaro subraya que la ciudad de Elda está ahora preparada para la gestión de fondos europeos, un objetivo que se marcó hace diez años al acceder a la alcaldía. Hace un llamamiento a otros municipios, enfatizando la importancia de preparar los ayuntamientos para la gestión de grandes subvenciones, pues los presupuestos ordinarios son "muy limitados".

Finalmente, sobre el principal reto del municipalismo, Alfaro insiste en "seguir modernizándonos", solicitando más espacio, recursos y respaldo por parte de las administraciones superiores.

Defiende el principio de subsidiariedad, destacando que las competencias derivadas a los ayuntamientos, -como servicios sociales o el Plan Edificante de reforma de colegios-, resultan beneficiosas, aunque requieran adaptación del personal público.

Argumenta que la descentralización "no va a ninguna parte porque se ha demostrado que es mucho más eficiente bajarlo al piso", ya que los ciudadanos buscan que la administración más cercana resuelva sus problemas.