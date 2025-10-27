Los grupos hospitalarios destacan la implantación de robots e IA con el reto de que "el paciente vuelva a ser el centro"

La robótica y la inteligencia artificial ya están en el día a día de los hospitales de la provincia de Alicante. Un avance del que los principales grupos sanitarios que operan en el territorio destacan en el quinto foro económico español de Alicante que mejoran las condiciones de pacientes y de equipos médicos.

Paula Rodríguez, directora de Quirónsalud Alicante y responsable asistencial territorial de Transformación Digital, presume de que los resultados del grupo se deben a los proyectos de innovación y a la voluntad de mejorar. Prueba de ello es que en 2009 ya incorporaron la cirugía robótica en su centro de Torrevieja.

Este sistema "con una cirugía mínimamente invasiva" puede llegar gracias a los brazos robóticos "a zonas de difícil acceso". Y es posible porque estas incisiones "son más pequeñas y el paciente pierde menos sangre". Un modelo que también hace posible que se conecten con otros profesionales que no están en ese mismo quirófano, como añade Rodríguez: "Es una apuesta en la que seguimos invirtiendo para dar la mejor atención a los pacientes".

Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa, destaca que gracias a esta robótica "se permite precisión y personalización en tiempo real" porque "la incertidumbre de la mano quirúrgica se reduce y no se equivoca". "Es totalmente personalizado y ayuda a que la cirugía mejore", valora.

Y esto es posible con las máquinas que "mejoran la calidad, la recuperación del paciente y el doctor está más seguro en la precisión de los cortes".

Mireia Ladios, jefa corporativa de Calidad de Ribera Salud, se centra en la mejora en la atención comunitaria que han conseguido con el seguimiento de pacientes crónicos. "Lo hemos complementado con un cuidador virtual que sabe cómo se encuentran de forma que podemos adelantarnos a cualquier incidencia". Así han logrado reducir el 30 % de hospitalizaciones evitables.

Daniel Marco García, director médico de Sanitas en Alicante, destaca que "estamos centrados en una medicina preventiva y personalizada, capaz de detectar enfermedades graves antes de que empiecen los síntomas".

Este octubre han lanzado Mi Salud Genómica, el "estudio preventivo privado a nivel europeo de mayor secuenciación". Para así estudiar enfermedades con componentes genéticos a través del análisis de 265 genes y 200 enfermedades hereditarias.

En él también evalúan la respuesta a más de 250 fármacos para que las dosis no sean tóxicas y estén ajustadas y personalizadas a los pacientes.

Una línea que consideran clave porque el 20 % de las enfermedades oncológicas tienen un componente hereditario. Un porcentaje que sube al 40 % en los eventos coronarios.

Gerson Morales, gerente de IMED Hospitales Alicante, destaca que todos los grupos hospitalarios hemos incorporado la robótica y la IA a nuestros hospitales: "Estamos trabajando en intentar poner esa seguridad en la tecnología porque la curva de aprendizaje sigue siendo lenta, hay muchos avances, pero tenemos que seguir vigilando que todo se haga como toca".

"En casi ningún hospital podemos concebir nuestro día a día sin las nuevas tecnologías, pero tiene un coste muy importante y tenemos que ir trabajando para encontrar la eficiencia perfecta", añade.

Innovación tecnológica y robótica en sanidad: mejorando la atención al paciente

Hermann Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, como moderador destaca el papel de la inteligencia artificial. "Es ya una realidad en la que estamos todos trabajando en ello", prosigue Morales. "La historia clínica que nos parecía un gran avance es casi ya el pasado", añade. De hecho en su aplicación lo van a lanzar a final de año.

"Es imprescindible y no podemos estar ya sin ella, necesitamos ver cómo la adaptamos de una manera eficiente de verdad", reitera. "No olvidemos que lo realmente importante es la seguridad del paciente", añade.

Marco García recuerda que en 2016 ya apostaron por la videoconsulta y este año esperan superar el millón de videoconsultas realizadas. "Tienen acceso a estas consultas y a unas herramientas digitales como una medición de constantes vitales y evaluación de síntomas que permite recomendar si hay que coger una cita presencial".

Mireia Ladios avanza que su trabajo se orienta hacia la inteligencia artificial generativa en desarrollo de borradores de alta pacientes a partir de la información que el médico ha ido incorporando. "Solo hay que cogerla y ordenarla", destaca.

Con él esperan, además, que sea "amigable" para los médicos que "van a tener que supervisar el contenido del trabajo previo que hicieron" y para los pacientes que entiendan mejor lo que les ha pasado, reduciendo la complejidad de la explicación. "Esto es ya el futuro inmediato", apunta.

Concha Giner también recuerda que la "obnubilación por las últimas tecnologías siempre ha estado y siempre estará". Pero destaca que en todo eso hay que humanizar porque el paciente se cansa de que se mire todo en la aplicación "estamos creando hipocondríacos" que ven porcentajes de datos y hay que humanizar las UCI y que el paciente se vuelva a sentir el centro de la atención.

"Todo ayuda mucho, pero no olvidemos al paciente y su seguridad y humanidad" porque quieren encontrar a algún amigo que mire a la cara y les diga qué le pasa".

Paula Rodríguez destaca que el uso de la IA en la generación de informes ya lo tienen en marcha. "Toda esa información queda perfectamente estructurada y permite que el facultativo se centre en la conversación médico paciente porque no tiene que estar transcribiendo información y le facilita la generación de prescripciones".

Schwarz destaca "todo el potencial que hay en la provincia de muchas corporaciones y profesionales con técnicas modernas que nos ahorran muchos veces trabajo y mejoran la precisión" porque "queremos vivir también en las mejores condiciones posibles".