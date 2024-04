La Comisión de Venecia ve "con preocupación" que a jueces y fiscales se les cite en España al Parlamento

"Era impoprtante escuchar a la Comisión de Venecia sin intermediarios", aseguraba una fuente del PP a la salida del debate mantenido este jueves en el Parlamento Europeo, el enésimo, sobre la proposición de Ley de Amnistía. "Porque ha quedado claro que no la avala, que no hay una sola institución que ampare esta ley de impunidad, por mucho que manipule el Gobierno de Pedro Sánchez".

Pero la comparecencia de la vicepresidenta de la Comisión de Venecia, Marta Cartabia, en el comité de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la eurocámara (LIBE) trajo otra noticia, en parte inesperada. El máximo órgano consultivo para la defensa del Estado de derecho del Consejo de Europa también contempla "con preocupación" las comisiones de investigación acordadas por el PSOE con sus socios independentistas en el Congreso.

Concretamente, Carabia advirtió de que "para cumplir con los los principios de la separacion de poderes y de la independencia judicial, estas comisiones de investigación no deberían convocar a jueces o fiscales a que sean llamados a declarar, en particular sobre los casos de los que están conociendo en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales".

El impulsor de este debate en la Comisión LIBE fue el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos. A la salida del mismo, y en conversación con este diario, se felicitaba de la "claridad demoledora" con la que Cartabia había "criticado en el fondo y en la forma" la proposición de Ley de Amnistía y "el resto de pactos de Pedro Sánchez con el independentismo".

Zarzalejos mostró también especial énfasis en la quibra de la divisiónd e poderes que pueden suponer esas comisiones de investigación. "La Comisión de Venecia y la propia Comisión Europea son terminantes en su rechazo a que el Parlamento controle la actuación de jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones", apuntaba.

Javier Zarzalejos, junto a Rosa Estaràs, eurodiputados del PP, este jueves en la Comisión LIBE de la Eurocámara. E.E.

Y añadía el ejemplo que provocó este miércoles un aparente encontronazo entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el portavoz de su partido, en el Congreso, Patxi López. "La citación a tres fiscales en la comisión del caso Koldo por el PSOE es contraria a las exigencias del Estado de derecho y apunta hasta dónde estan dispuestos a llegar".

Bolaños advirtió a López de que los fiscales no podrían ser convocados al Congreso "para referirse a asuntos que hayan conocido o traten en sus investigaciones". Y fuentes del Grupo Socialista adviriteron de la "dificultad" de volver a negociar con Junts, Esquerra y Bildu la lista de citaciones. Aunque el PSOE se comprometió a intentarlo. "No se trata de rectificar, sino de no hacerlo", sentenciaba Zarzalejos.

Comisiones del 'lawfare'

La Comisión de Venecia, a pesar de no formar parte de la Unión Europea, es un organismo a cuyos dictámenes se somete la propia Comisión Europea para establecer sus criterios para evaluar si un Estado miembro se atiene o no a los principios generales de democracia, Estado de derecho e independencia judicial.

La citada alta funcionaria explicó ante los eurodiputados el dictamen que le requirió el Senado de España. Y a pesar de que el asunto principal era la amnistía, Cartabia avisó de que comisiones como la de Pegasus, la de la posible implicación del CNI en los atentados del 17-A y la de la llamada policía patriótica jamás deberían "recibir el mandato" siquiera de citar a jueces y fiscales.

Sobre este asunto no se pronunció explícitamente Julien Mousnier, director general para el Estado de derecho de la Comisión Europea, que la acompañaba en la sesión monográfica convocada en la comisión de la Eurocámara, en representaciónd el comisario de Justicia.

Didier Reynders está de baja sin sueldo mientras hace campaña para ocupar un nuevo puesto, precisamente la Secretaría general del Consejo de Europa, órgano del que depende la Comisión de Venecia. Pero el asunto de las comisiones de investigación del Congresoya ocupó parte de las "serias preocuapciones" de Reynders cuando tuvo ocasión.

Fue en el debate monográfico sobre la proposición de ley que se celebró el pasado noviembre en el pleno de Estrasburgo, menos de una semana después de la reelección de Sánchez en el Congreso con los votos de Junts y ERC. Allí, Reynders advirtió de que quería conocer "también los otros pactos políticos alcanzados en el marco de la investidura del presidente del Gobierno".

En los acuerdos del PSOE con estas dos formaciones separatistas, a cambio de los siete votos de cada una, imprescindibles para ganar la votación, se incluían estas comisiones. Y en ellas, los socios independentistas del Gobierno pretenden acusar de 'lawfare' al Poder Judicial español. Es decir, de persecución judicial con motivos políticos.

Lo que sí que avisó el funcinoario de la Comisión Europea, mucho más prudente que Reynders, fue que la Comisión sigue "los informes de la Comisión de Venecia" para sus recomendaciones a los Estados miembros. E hizo una de ellas, explícitamente ditrigida a España y sus políticos: "Este dictamen debería guiar los debates en curso entre las partes implicadas".

Y de vuelta a la amnistía, aunque admitió que la Comisión no actuará de manera efectiva hasta que la ley esté publicada en el BOE, avisó de que su oficina ya está elaborando el próximo 'Informe sobre el Estado de derecho'.

Este documento -al que el representante del Ejecutivo comunitario hizo referencia sin que nadie se lo planteara- repasa cada año, país por país, la salud democrática de los Veintisiete. Y "se publicará a inicios de julio", apenas un mes después de que la ley esté en vigor.

"Bolaños miente"

El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Jordi Cañas, también quiso atender a EL ESPAÑOL tras la sesión de debate. "Lo que la Comisión ha dicho este jueves con claridad, aunque indirectamente, es que Bolaños es un mentiroso. Lleva el ADN del Gobierno de las mentiras de Sánchez", sentencia el también portavoz nacional del partido liberal.

Toni Comin, eurodiputado de Junts, en la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, este jueves. E.E.

Aunque la intención de los europarlamentarios españoles de la oposición era forzar a la Comisión a tomar una posición más activa frente a la proposición de Ley de Amnistía, y eso no se consiguió, Cañas salió satisfecho. "Esta amnistía sí será analizada, porque está hecha para una persona y por siete votos", recalca.

De hecho, uno de sus beneficiarios estaba presente en la sala. El futuro cabeza de lista de Junts para las elecciones del 9-J, y huido de la Justicia, Toni Comin. El exconseller del Govern de Carles Puigdemont que proclamó la independencia en octubre de 2017, criticó el dictamen de la Comisión de Venecia.

"Si al propio Comín no le ha gustado" lo ocurrido este jueves en Bruselas, apunta Cañas, "es evidente que lo que dice Bolaños es mentira", ha concluido.

En el debate también intervino Maite Pagazaurtundua, vicepresidenta de la Comisión LIBE, para quien "la UE no puede aceptar que un Estado miembro amnistíe a personas concretas, por delitos de terrorismo, alta traición o corrupción durante años, siendo esas concretas personas beneficiarias las que han pactado esto con el poder político para mantener el Gobierno".