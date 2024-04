El compromiso de Bolaños y Prohens en Wake Up!: digitalizar la Administración pública

'Wake Up, Spain! 2024' se ha convertido en el escenario predilecto para poner sobre la mesa las cartas de distintas instituciones públicas a la hora de afrontar el desafío de la digitalización. Un mandato de imperativa urgencia, cuyo testigo han recogido con ahínco tanto el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como distintos representantes autonómicos, como la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

"Nunca se habrá visto una transformación de la Justicia como la que haremos esta legislatura. Todos los prejuicios sobre la Justicia, todas las frases que vienen a decir que el sistema judicial en España está obsoleto, se superarán con esta transformación. Conseguiremos entrar en una Justicia del siglo XXI", explicaba en una enérgica intervención el ministro Félix Bolaños durante la cuarta jornada de 'Wake Up, Spain! 2024', el IV Foro Económico Español organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores y patrocinado por EMT Madrid, EY, Microsoft, Oesía y Oracle.

Según Bolaños, este ambicioso plan ya se lleva materializando en distintos decretos y leyes gestadas en los últimos meses, con dos grandes ejes vertebradores: acercar el sistema judicial a los ciudadanos y la tan necesaria agilidad del servicio público de la Justicia. Destaca especialmente el real decreto ley, aprobado en diciembre y en vigor desde marzo, que "añade iniciativas tecnológicas que van a suponer un paso indiscutible en lo que tiene que ser un servicio público del siglo XXI, en el que nadie puede imaginar un juzgado repleto de legajos en un archivo de papeles de autos y causas".

Se trata de un desafío mayúsculo que, quizás, no pudiera ser posible abordar de no ser por la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas. El propio Bolaños hacía referencia en su paso por 'Wake Up, Spain! 2024' a la "robotización y la inteligencia artificial" que se usarán para "determinados procedimientos que son repetitivos y no aportan valor añadido como las concesiones de nacionalidad, entre otros ejemplos".

Un discurso similar al de la presidenta de Baleares, Marga Prohens. En ese sentido, el gobierno balear ultima un "plan especial de gestión de la IA" que estará dotado con 800.000 euros.

El objetivo de esta iniciativa, ha explicado Prohens, es informar de las "oportunidades y peligros" de esta disciplina que hoy representa uno de los principales desafíos de la sociedad. Con un objetivo último: que cuando se hable de Baleares "la gente piense en el turismo pero también en sostenibilidad, naturaleza, cultura, talento, investigación nuevas tecnologías, transición energética, IA".

Llevar la IA a toda la Administración

Si bien el caso del Ministerio de Justicia, la Comunidad de Madrid o las Islas Baleares son paradigmáticos, el reto es compartido por todas las áreas de la Administración central (y también regional y local). Es por ello que José Luis Escrivá se convirtió en el primer ministro de Transformación Digital, pero también de Función Pública, en una unión simbólica y funcional entre ambos campos.

No es casualidad entonces que la inteligencia artificial -como tendencia de moda y extendida por doquier- se vea impulsada por esta cartera desde sus dos extremos, el de fomento de la oferta por la pata de 'Digitalización' y como consumidora desde la Función Pública.

"Queremos combinar los beneficios de la inteligencia artificial con el manejo de las incertidumbres que genera y poner el centro en IA humanística, ética y que respete los derechos humanos", explicaba a su vez Mayte Ledo, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. De hecho, Ledo ha indicado que el sector público debe funcionar como "catalizador del desarrollo de la IA" y debe ayudar al sector privado, especialmente a las pymes, en la adopción de esta tecnología.

La secretaria de Estado ha desgranado algunos aspectos generales de su estrategia basada en el acompañamiento del proceso de adopción de la IA "dotando al país de las capacidades para hacerle frente", por ejemplo, ampliando la capacidad de supercomputación. También se ha detenido en el trabajo para crear "una familia de modelos fundacionales y especializados de lenguaje con más componente de castellano y lenguas cooficiales que no tienen los modelos actuales, los cuales presenta sesgos que hace que no se puedan utilizar correctamente para el desarrollo de aplicaciones industriales".

Se refiere ahí al acuerdo alcanzado el pasado cinco de abril entre el gobierno español y el coloso IBM, cuyo presidente Horacio Morell también ha estado en 'Wake Up, Spain! 2024'. Morell ha subrayado que su intención es que este modelo sea abierto a toda la comunidad de desarrolladores, de tal modo que se convierta en una suerte de 'Linux' de la inteligencia artificial en español.

El objetivo compartido por Ejecutivo y multinacional es crear el modelo líder en inteligencia artificial en español, ya que esta lengua es la segunda más hablada en el mundo y la tercera más utilizada en internet, con la comunidad hispanohablante representando el 9% del PIB mundial.

"La calidad de los datos es fundamental, y por eso recurrimos a fuentes como la Real Academia Española y la Biblioteca Nacional, así como archivos de TVE, para generar modelos precisos y especializados". Ha destacado que los países con capacidad para desarrollar estos modelos estarán en una posición competitiva.

Aterrizaje en Madrid

Si bajamos la mirada hacia los distintos puntos que conforman el territorio español, podemos comprobar que la tecnología y la digitalización forman parte intrísenca de la estrategia de muchas Comunidades Autónomas. Sirvan, para muestra, los esfuerzos en este asunto de la Comunidad de Madrid y de las Islas Baleares, del centro de la península al querido archipiélago.

En el primero de los casos, Miguel López Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, aprovechó su paso por 'Wake Up, Spain! 2024' para poner en valor la creación de su propia Consejería, "pionera en entender que la tecnología puede cambiar la relación con el ciudadano y con las empresa de la región".

López Valverde reincidía en que la inteligencia artificial es el pilar para ser punteros a nivel europeo y sobre todo, en materia de seguridad ciudadana: "Hay que poner coherencia a todo ello, por eso también se creó una Oficina tecnológica, con iniciativas de todo tipo basadas en inteligencia artificial, para facilitar la accesibilidad y capacitar al empleado público", añade López Valverde.

La importancia de digitalizar el sector público

España es el sexto país más digitalizado de la Unión Europea, según el último informe DESI que mide la madurez de los distintos estados en esta materia. Entre los grandes pilares que favorecen esta posición destacada encontramos la importante red de telecomunicaciones existente en nuestro territorio y, también, el avanzado grado de digitalización de nuestra Administración Pública.

Sin embargo, la accesibilidad y la eficiencia de la Administración electrónica siguen teniendo un enorme margen de mejora, máxime con la irrupción en escena de la inteligencia artificial. Se trata de una necesidad que viene de lejos, una meta que promete mejoras en eficiencia operativa y de la oferta de servicios a los ciudadanos sin parangón.