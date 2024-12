El presidente del TC, la presidenta del Supremo y la presidenta de Madrid arropan a El Español en Los Leones de su liderazgo absoluto

EL ESPAÑOL llega a su noveno aniversario consolidado como líder absoluto de la prensa española y, para celebrarlo, ha vuelto a reunir un año más a destacados representantes del mundo de la política, la empresa, el deporte y la esfera social en el acto de entrega de sus premios Los Leones.

En la edición de 2024, EL ESPAÑOL ha querido reconocer a personalidades que reflejan atributos como la perseverancia, la visión de futuro, la dedicación o el esfuerzo, que son claves para poder hacer frente a la profunda transformación social en la que se encuentra inmerso el mundo, probablemente la mayor en el último siglo y medio.

Por ello, Los Leones de EL ESPAÑOL 2023 han sido concedidos a Antonio Huertas, presidente de Mapfre, Premio a la Gestión Empresarial; Proyecto ProFuturo, Premio a la Solidaridad; los marchadores olímpicos María Pérez y Álvaro Martín, Premio del Deporte, y el recién retirado jugador de baloncesto Rudy Fernández, premio a la trayectoria.

El acto de entrega de los galardones ha tenido lugar este miércoles 11 de noviembre en el Hotel Four Seasons de Madrid y ha contado con el apoyo de Iryo, Bodegas Fundador, EY, Kia, Vivo, Centro Canalejas, Tendam e Iberia. Un evento que ha congregado además a una importante representación institucional y política.

Entre los asistentes al IX aniversario de EL ESPAÑOL se han encontrado numerosos representantes institucionales como Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional; Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, y Dimitri Berberoff, vicepresidente del Supremo, entre otros representantes del estamento judicial.

Premios Los Leones de EL ESPAÑOL - IX Aniversario

También han acudido al acto de entrega de Los Leones 2024 representantes de instituciones autonómicas y municipales como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid que ha cerrado el evento, e Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.

Tampoco han faltado algunas de las más importantes figuras de la política española. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha participado en el festejo, así como parte de la cúpula de su partido: Cuca Gamarra, Juan Bravo y Borja Semper. También ha estado entre los asistentes Meritxell Batet, expresidenta del Congreso.

Constitución

El encargado de abrir el acto del IX aniversario ha sido Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, que ha recordado que la Constitución de 1978 "se convertirá en la más antigua de la historia de España", un aniversario a celebrar.

Por ello, ha querido recordar, dada la actual situación política, que "las únicas cartas marcadas" de la democracia "son las leyes y la jurisprudencia. Parece una obviedad, pero hoy alguien debe hacerlo constar en acta".

Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL. David G. Folgueiras.

Además, ha recordado que 2025 no será un año importante sólo para la Carta Magna, sino también para este periódico. EL ESPAÑOL cumplirá su décimo aniversario "como líder absoluto, un mes tras otro, de la prensa española. Y lo hará con una defensa de la libertad individual que es lo que realmente ensancha y mejora nuestra civilización".

Pedro J. ha recordado que la entrega de premios se ha celebrado este miércoles de noviembre debido a que se retrasó por la DANA de finales de octubre y sus nefastas consecuencias. "Sólo ahora, cuando las víctimas han sido honradas en un funeral institucional, que el dolor y la compasión abren camino a la recuperación del futuro, podemos celebrar un idealismo generoso", ha sentenciado.

Sobre Antonio Huertas, Pedro J. Ramírez ha alabado su figura y liderazgo a la hora de favorecer el crecimiento de Mapfre y su internacionalización y adaptación contante a los tiempos. Todo ello defendiendo sus orígenes extremeños y la labor de su equipo. "Una España multinivel que, sin ella, nos desnivelaría a todos".

También ha destacado la labor de la Fundación Profuturo, fundada por la Fundación Telefónica y la Fundación La Caixa, y su labor "financiando las habilidades digitales en los países menos desarrollados y que pueden crear riqueza. Es la caña de pescar 3.0".

Respecto a los medallistas olímpicos María Pérez y Álvaro Martín, ha indicado que su victoria prueba el "éxito conjunto de hombres y mujeres en cualquier ámbito".

Respecto a Rudy Fernández, ha recordado que "el primer león a toda una trayectoria. Thanks for the memories. Ningún otro español ha subido tantas veces al Monte Olimpo".

Mapfre

El primero en recoger su galardón ha sido Antonio Huertas, León 2024 a la Gestión Empresarial. El presidente de Mapfre ha agradecido el premio y ha destacado que el seguro "no es sólo una herramienta económica, sino un motor clave para el desarrollo y la prosperidad social".

"Detrás de cada contrato, de cada servicio prestado, hay historias personales, empresas ejemplares y comunidades a las que acompañamos, en nuestro caso desde hace más de 90 años, para avanzar con confianza, cuidando lo que más importa a cada uno", ha añadido.

Huertas ha tenido unas palabras de recuerdo para Extremadura, su tierra de origen, algo que comparte con Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y otro de los premiados, Álvaro Martínez.

En este sentido, ha recordado a "los más jóvenes que están llegando en estos tiempos llenos de zozobras. Jóvenes como Álvaro, que nos recuerdan que desde nuestras raíces podemos alcanzar nuestras metas. A todos les digo: nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de esforzaros, y nunca olvidéis que el verdadero éxito es el impacto positivo que dejamos en los demás".

Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL; Antonio Huertas, presidente de Mapfre, y Federico Linares, presidente de EY en España. Sara Fernández.

Por su parte, Federico Linares, presidente de EY, ha puesto en valor que Huertas "transformó, internacionalizó y digitalizó de arriba abajo Mapfre. Logró cumplir su visión de que Mapfre debe 'ser la aseguradora global de confianza'. Y todo ello con un crecimiento rentable y constante".

Pero también ha alabado su defensa del "humanismo empresarial. Buscando el bienestar y la felicidad de sus empleados. Y eso le ha llevado a ser el primer CEO en nuestro país en defender a capa y espada el talento sénior. Es un pionero en iniciativas para que nuestros séniors en el mundo de la empresa sigan aportando, no sólo sabiduría y experiencia, sobre todo ilusión y ganas, como las que a él le sobran".

Educación

A continuación ha sido el turno de Proyecto ProFuturo, que ha recogido el Premio a la Solidaridad 2023. Su presidenta, Magdalena Brier, ha agradecido el galardón: "Nos da el apoyo y la visibilidad que tanto necesitamos. Es muy importante hablar sobre educación y solidaridad".

Su labor, formar docentes para que tengan habilidades digitales que puedan transmitir en países en vías de desarrollo, tiene como fin "llevar a los niños a ser ciudadanos de pleno derecho en el siglo XXI".

Magdalena Brier, directora general de ProFuturo, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL. Sara Fernández.

Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, ha alabado la labor de ProFuturo en "la reducción de la brecha digital. Cuando nuestros padres eran jóvenes, se hablada de la reducción del analfabetismo. En ello trabajan en ProFuturo. Hoy quien no sepa utilizar uno de esos dispositivos es analfabeto. La educación es ‘el proyecto’, en ello tenemos que trabajar".

El tercer galardón de la noche ha sido el otorgado a María Pérez y Álvaro Martín, medallistas olímpicos que lograron el oro en los Juegos Olímpicos de París del pasado verano.

Ambos agradecieron su premio en un vídeo, debido a que, por cuestiones de agenda, no han podido participar presencialmente en el aniversario de EL ESPAÑOL. "Ojalá nos podamos ver pronto", han indicado ambos.

El último galardón, en reconocimiento a su trayectoria, ha sido para Rudy Fernández, leyenda del baloncesto español recién retirada y que tiene un palmarés de 34 títulos, entre ellos dos oros mundiales con la Selección Española y tres euroligas con el Real Madrid.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Rudy Fernández; Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y ACS, y Olga Trapero, directora de Marketing de Vivo Iberia.

Al recoger el premio, Fernández agradeció el galardón. También tuvo palabras para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que le entregó el león a su trayectoria. Le agradeció "la gran oportunidad de unirme a la familia madridista hace 13 años y de estar también en la ciudad de Madrid, que considero mi casa".

"No me quiero olvidar de todos mis compañeros", ha indicado. "El baloncesto es un deporte de equipo". Uno en el que ha participado con "leyendas como Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes… Eran referentes para mí, pero no por su actitud en la pista, sino como personas".

También ha tenido unas palabras de agradecimiento para su mujer. "Ella es mi gran compañera de vida. En las sombras ha tenido que aguantar al Rudy competitivo en momentos importantes".

Florentino Pérez ha felicitado "a nuestro gran Rudy. Es, sin duda, una de las más grandes leyendas del Real Madrid y del deporte español. Como presidente, he vivido unos años increíbles con un equipo de baloncesto único y especial".

Grandeza

"Lo has ganado todo con nuestra camiseta, eres una leyenda también de la selección española. Eres el jugador de baloncesto que en más Juegos Olímpicos ha participado en la historia. Pero más allá del palmarés, has representado con grandeza los valores del Real Madrid y del deporte".

Mientras, Olga Trapero, directora de Marketing de Vivo Iberia, ha destacado que el premio para Fernández es "la celebración de una trayectoria de más de dos décadas de un espíritu incansable de trabajo y de esfuerzo. Esto es lo que ha hecho que Rudy se haya convertido en un referente mundial".

"Hay que darle las gracias. Porque nos ha demostrado que no vale sólo el talento, los sueños se alcanzan con trabajo y sacrificio".

La encargada de clausurar el acto ha sido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha alabado el nivel de los premiados y el ejemplo que suponen para la sociedad, y ha felicitado a EL ESPAÑOL por su octavo aniversario y por el papel que desempeña en el sector periodístico.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Sara Fernández.

"Amo la libertad y la verdad. Como político agradezco que el periodismo sea un contrapoder que nos examina y nos permite ser mejores servidores públicos", ha indicado.

Por otro lado, ha defendido los "valores compartidos"y el "Estado de Derecho" fundamentados en "ley". Ha reivindicado la Constitución de 1978 "para convivir sin iras, sin bandos y sin rencores. Somos de esa tercera España que nunca quiso bandos. Y eso tenemos que reivindicar, que no formamos pare de ninguno".

La gala ha contado con una nutrida representación empresarial. Entre otros, Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola; Patricia de Benito, responsable de crecimiento global de Openbank; Félix Revuelta, presidente de Naturhouse; Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar; Albert Triola, CEO de Oracle, y Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander.

También han estado presentes otras figuras como Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam; Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia; Ángel Piña, director comercial de Bodegas Fundador; Jia Wei, responsable de Marketing de Xiaomi en Europa Occidental, y Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

A la cita también han acudido José Manuel Inchausti, vicepresidente de Mapfre; Sergi Loughney, director de Relaciones Institucionales de la Fundación La Caixa; José Luis Fernández, director de comunicación de Iberdrola; Elena Sanz, consejera delegada de Mapfre Iberia; Felisa Martín, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Enagás; Javier Martín, consejero delegado de la Ciudad de la Raqueta; Encarna Samitier, presidenta de 20Minutos; Eva Fernández, directora global de Comunicación de Telefónica; Joaquín Mollinedo, director de comunicación de Acciona; Ricardo Cabornero, director de Amazon Prime Video; Juan Carlos Gil, director general de Moderna, Fernando Seco, presidente de Cesur, ni Karim Bulaix, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta.