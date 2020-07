Marta Flor logra que el TS condene a Tertsch por vulnerar el honor del abuelo de Pablo Iglesias

El periodista Hermann Tertsch tendrá que pagar a la familia de Pablo Iglesias 12.000 euros por un artículo con el que vulneró el derecho al honor del difunto abuelo del líder de Unidas Podemos, Manuel Iglesias Ramírez.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra el columnista por el contenido "no veraz" de un artículo publicado en la edición digital de Abc el 17 de febrero de 2016, condena dictada inicialmente por un Juzgado de Zamora y confirmada luego por la Audiencia de esta provincia.

El pleito fue iniciado por el padre del vicepresidente segundo del Gobierno, Francisco Javier Iglesias Peláez, representado por la polémica abogada Marta Flor Núñez que reclamaba al periodista una indemnizacion de 50.000 euros.

En el artículo se imputaba a Manuel Iglesias Ramírez la participación en "sacas" durante la Guerra Civil, y más en concreto en la del marqués de San Fernando y su cuñado, que terminó con la muerte de ambos por una milicia del bando republicano.

La Audiencia de Zamora valoró que el artículo no era veraz y que la conducta del periodista no fue diligente, porque prescindió de contrastar una información previamente publicada con otras fuentes a su alcance (principalmente, las causas sumariales), cuya consulta no podía considerarse una carga exorbitante o excesiva en función de la gravedad de las imputaciones.

Imputaciones "graves"

En una sentencia conocida hoy de la que ha sido ponente el presidente de la Sala Civil, Francisco Marín, el alto tribunal considera que unas imputaciones tan graves exigían al periodista extremar su diligencia a la hora de contrastar los hechos mediante la consulta de fuentes "accesibles e inequívocamente más objetivas" como los archivos históricos, en particular los expedientes penales referidos al abuelo de Pablo Iglesias.

Para los magistrados, las fuentes informativas que el recurrente tomó en consideración (informaciones previas de otros medios o documentos como la denuncia de la marquesa de San Fernando) no justificaban que Tertsch se expresara públicamente "con tal grado de certeza" acerca de la participación de Manuel Iglesias Ramírez en la detención y fusilamiento del aristócrata y su cuñado.

El tribunal descarta que las imputaciones del periodista puedan ampararse en la libertad de expresión. Argumenta que "la legitimidad de la crítica a determinadas ideologías por alinearse con interpretaciones sesgadas de hechos históricos (en particular, relativos al comportamiento de los dos bandos durante la Guerra Civil), no justificaba que para sustentar o argumentar esa crítica se hicieran, sin respetar el deber de veracidad, imputaciones tan graves y de tanta intensidad ofensiva como las dirigidas" contr el abuelo de Pablo Iglesias.

La condena, en su Twitter

La Sala reconoce el "daño moral" que el artículo de Tertsch causó "en el entorno familiar y descendientes" de Manuel Iglesias Ramírez y, además de pagar la citada indemnización, el periodista deberá publicar a su costa el fallo judicial "en los mismos medios utilizados para vulnerar el honor del demandante, es decir a través de su publicación en el diario Abc y en su cuenta de Twitter".

Tertsch también es condenado al "cese inmediato de la intromisión" y deberá retirar a su costa de la web de Abc y de la memoria caché el artículo contra el abuelo de Iglesias.

Además, el columnista tendrá que pagar la totalidad de las costas procesales causadas a lo largo del pleito, por lo que deberá abonar los honorarios de Marta Flor.