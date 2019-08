Paco Cuesta, el timador de la vendimia: compró toneladas de uva para vender en China y no pagó

Una treintena de agricultores vitivinícolas, transportistas y gerentes de bodegas de Castilla-La Mancha, Linares (Jaén) o Murcia, entre otros lugares, litigan contra un empresario por una presunta estafa en la vendimia de 2018 que supera el millón de euros.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Villarrobledo (Albacete) investiga al comercial Francisco Jesús Cuesta Caravallo por cerrar contratos con todos los afectados en nombre de una falsa bodega, Montesclaros SL, para comprarles toneladas de uva de distintas variedades de tinto en la vendimia del año pasado, que tuvo lugar por estas fechas.

Les aseguró que dirigiría la mercancía a distintas bodegas para embotellar y exportar el vino a China, pero nunca pagó a los agricultores por los miles de kilos del fruto ni a los transportistas a los que contrató. Tampoco pagó al dueño de la nave industrial de Sacedón (Guadalajara) que alquiló para fingir presuntamente que tenía una bodega.

Excusas y largas

Pasó la campaña de vendimia, el mes previsto para cobrar y los agricultores no veían un céntimo del precio acordado. Exigieron en distintas ocasiones al representante su dinero pero éste les dio largas una y otra vez, asegurando que el vino ya había llegado a China y en seguida les pagaría.

Un viticultor de Villarrobledo, Alfonso Morcillo, que entregó más de 187.000 kilos de uvas de variedades Merlot, Syrah, Cavernet Souvignon, Tempranillo o Garnacha a cambio de un precio acordado de 18.000 euros al presunto estafador, presentó sendas denuncias por la vía civil y penal contra él. El comercial tendrá que declarar en octubre como investigado por un presunto delito de estafa ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Villarrobledo, como resultado de la denuncia penal admitida a trámite.

"El agujero que me ha provocado este hombre me ha obligado a recurrir a un banco para financiarme, algo que no he tenido que hacer nunca. Afortunadamente, tengo cultivo de pistachos además de viñas. Si no, habría sufrido un golpe del que no habría podido recuperarme", explica el agricultor a EL ESPAÑOL.

Otros dos sospechosos

La deuda contraída con el agricultor albaceteño es cuantiosa, pero hay otras mucho más elevadas, como la de la cooperativa de Montealegre del Castillo (Albacete) que asciende a 180.000 euros, o la de una bodega de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), que todavía no ha cobrado 110.000 euros.

Durante este mes de agosto, afectados de Linares (Jaén), Socuéllamos o Daimiel (Ciudad Real) se han dirigido a comisarías de Guardia Civil y han denunciado hechos prácticamente idénticos, según ha podido comprobar EL ESPAÑOL.

Veinte de ellos se reunieron hace unos días con sus letrados para compartir experiencias y pensar estrategias conjuntas. El abogado de Alfonso Morcillo, Juan Carlos Galvañ, ya ha solicitado al juez Eduardo Vacas que investigue a otros dos administradores de la sociedad sin fondos de Cuesta, Bodega Montesclaros SL, como responsables de los mismos hechos. Ha recopilado datos contra ambos porque sospecha que habrían utilizado como parapeto a Cuesta. Uno de los administradores ya está siendo investigado por otro presunto delito de estafa en un juzgado de San Clemente (Cuenca) por motivos que nada tienen que ver con esta causa.

Por su parte, el investigado Francisco Jesús Cuesta, según se refleja en las denuncias presentadas contra él a las que ha tenido acceso este periódico, tiene deudas contraídas con entidades bancarias y se declara insolvente. Este diario ha intentado contactar con el aludido en distintas ocasiones y no ha obtenido respuesta.