Dos empleadas de la URJC declaran que informaron a la exgerente del cambio de notas de Cifuentes

La exgerente de la Universidad Rey Juan Carlos María Teresa Sánchez Magdaleno tuvo conocimiento de la modificación de las notas del máster de Derecho Autonómico supuestamente cursado por Cristina Cifuentes más de un año antes de que el escándalo estallara. Así lo han declarado este miércoles dos empleadas de la URJC que han comparecido como testigos en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

Este órgano judicial investiga los cambios en las calificaciones (de 'no presentada' a 'notable') y la supuesta falsificación del acta de evaluación del trabajo de fin de máster que permitió expedir el título a favor de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Cifuentes dimitió el pasado 25 de abril.

Victoria Vilches, jefa del Servicio de Gestión Académica y Alumnos de la universidad, e Irene Catalejo, jefa del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas, han coincidido en declarar que Sánchez Magdaleno mostró mucho interés en tener la documentación relativa al máster de Cifuentes. En aquel momento Sánchez Magdaleno era gerente de la URJC, cargo para el que fue nombrada en julio de 2013 por el anterior rector, Fernando Suárez, de quien era estrecha colaboradora.

Sánchez Magdaleno fue cesada como gerente el pasado 7 de febrero por el actual rector, Javier Ramos. En abril la URJC le abrió un expediente al sospecharse que pudo tener relación con la filtración de la documentación del máster de Cifuentes. Los papeles aparecieron de forma anónima en el casillero del profesor que la facilitó a la prensa, Salvador Perelló.

Vilches declaró a la jueza instructora, Carmen Rodríguez-Medel, que poco después de que Suárez dejara de ser rector (fue acusado de plagio en noviembre de 2016 y tuvo que adelantar las elecciones, que ganó su entonces 'delfín' Javier Ramos), la gerente le preguntó si podía mirar si las notas del master de Cristina Cifuentes habían sido modificadas. La jefa del Servicio de Alumnos le contestó que eso lo podían verificar los informáticos y le encargó un informe a uno de ellos.

El informe en el que se indicaban los cambios de notas fue enviado a Magdaleno por Vilches en un correo electrónico el 9 de febrero de 2017 con el asunto "Datos solicitados".

Según las testigos, Sánchez Magdaleno no les dijo para qué quería esa información, aunque sí hizo un comentario en el sentido de que "Cristina Cifuentes no se ha portado bien con Fernando [Suárez]".

Estos testimonios contradicen la versión dada a la instructora por la exgerente el pasado día 14. Sánchez Magdaleno admitió haber recibido el correo con el expediente académico de Cifuentes pero sostuvo que "no le dio importancia" y que no sabe por qué se lo mandaron, ya que ella no lo pidió.