Turull acusa a Llarena de “pretender decir quién debe presidir la Generalitat“

El exconsejero de Presidencia del Gobierno catalán, Jordi Turull, ha acusado este miércoles el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de utilizar políticamente la causa que instruye en relación con el proceso separatista catalán. “No pretendan decir quien debe ser el candidato a presidir la Generalitat”, ha dicho Turull en referencia a la negativa de Llarena a excarcelarle a él, y antes a Jordi Sánchez, para acudir a la sesión de investidura.

Turull, al que se le ha notificado su procesamiento por rebelión y malversación de fondos públicos, también ha manifestado a Llarena que “es usted el que me ha convertido en un preso político”. El exconsejero ha señalado que no sabía si era un preso político el pasado mes de noviembre, cuando entró por primera vez en prisión por decisión de la juez de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, pero ha añadido que ahora "no tiene ninguna duda" de que lo es.

"Usted me ha puesto en la cárcel porque como, ha dicho literalmente en su auto, yo no garantizo un acertado retorno al autogobierno", ha señalado Turull, que ha pedido al juez que le muestre el informe forense en el que se basa para afirmar que "en mi esfera psicológica interna" persiste la idea de la reiteración delictiva.

También se ha quejado de que existe un "cruce de poderes". "Mientras el Gobierno nos dice cuándo nos procesaran y por qué nos condenaran, el Supremo nos dice a qué presidente tenemos que votar". “Dejen de meter la Justicia en la política”, ha dicho.

Por su parte, Dolors Bassa, que fue consejera de Trabajo, ha negado que hubiera violencia por parte de los independentistas durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O y ha sostenido que "la violencia la produjo la intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional".