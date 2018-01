Las 10 falsedades más habituales con las que se adoctrina a los niños catalanes

El procés la disparado las alarmas sobre el uso político de la educación en Cataluña. El desafío secesionista ha traído imágenes de niños yendo de excursión para manifestarse contra las actuaciones policiales del 1-O y profesores explicando por qué el "Estado español" o el "Rey" son malos.

Las denuncias de familias y profesores contrarios al adoctrinamiento han sacado las vergüenzas de un sistema politizado y diseñado para fomentar la idea de una Cataluña independiente y promover el nacionalismo en todos los ámbitos de la sociedad, tal y como explicaba un artículo publicado por CIU -hoy PDeCat- ya en 1990.

El asunto del adoctrinamiento ha llegado al Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. EL ESPAÑOL repasa varios de los libros más usados en Cataluña para explicar a los niños una historia tergiversada al gusto del nacionalismo. En sus páginas se manipula la historia con el objetivo de justificar el presente. Hemos seleccionado 10 sofismas de los más repetidos.

1. Cataluña, un país milenario

A tenor de los títulos consultados, Cataluña existe como país desde prácticamente el siglo IX. De hecho, en un libro infantil titulado La meva história de Catalunya, escrito por el periodista Toni Soler, aparece como un "país pirenaico" en el año 800.

Además, según se explica en el libro Petita Història de la Nació Catalana -escrito por un conjunto de periodistas bajo el seudónimo Martí de Sant Jordi- Cataluña es desde los primeros tiempos "una nación tan importante como otras de Europa". En el propio título ya se da a entender que la conciencia de los catalanes de conformar un país es anterior al siglo XII, lo cual es una aberración histórica.

Es habitual ver en estos textos que se reconoce a Cataluña como una nación milenaria. De hecho, en uno de los títulos se explica que "Catalunya se configuró como nación durante los siglos de la reconquista". Es decir, que antes del siglo XV ya existía como tal.

La manipulación no solo se da en libros que suelen recomendarse o utilizarse de apoyo en las aulas, sino también en los propios manuales. Un libro de la editorial Teide que actualmente se usa para dar clase a escolares de 13 y 14 años habla de la existencia de Cataluña en la Edad Media.

2. Wifredo el Velloso, el primer 'indepe'

La figura de Wifredo el Velloso (845 d. C - 897 d. C.), conde de Urgel y Barcelona entre otros títulos, se ha magnificado hasta el punto de convertirlo en prácticamente el primer independentista. De hecho, en el libro escrito por Martí de Sant Jordi se afirma que él fue el "núcleo central y básico del futuro Estado catalán".

Su muerte en el campo de batalla, una leyenda, se ha convertido en un referente para para el secesionismo. La fábula relata que cuando estaba herido de muerte hizo con su sangre de las heridas de guerra cuatro líneas verticales en su escudo el "origen de las cuatro barras catalanas".

Aunque los promotores de estos mitos reconocen que la leyenda podría no ser cierta, sí aseguran inmediatamente que "nuestra Senyera es muy, muy antigua". De este modo convierten las cuatro barras -bandera perteneciente al conjunto de la antigua Corona de Aragón- en símbolo absolutamente catalán.

3. Jaume I, rey de Cataluña

Jaime I de Aragón fue uno de los grandes reyes de la Casa de Aragón y se le conoce como el Conquistador ya que bajo su reinado tomó Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Valencia y Murcia.

Sin embargo, según los libros nacionalistas que proliferan en Cataluña se habla abiertamente de Jaume I como rey de Cataluña -no de Aragón, Valencia y Mallorca y conde Barcelona, como es la realidad-, y se explica que él "emprendió la expansión de Catalunya por tierras hispánicas". Así queda reflejado, por ejemplo, en Petita Història de la Nació Catalana.

Jaume I se presenta como un rey catalán.

Entre otras manipulaciones históricas se afirma que Alfonso II de Aragón es el catalán que proyecta la "creación de un Estado" y, además, se habla una y otra vez de la "confederación catalanoaragonesa", nunca de la Corona de Aragón. Es llamativo que en los libros analizados prevalezca la idea de que Cataluña fue la que conquistó Aragón y Valencia.

4. La existencia de los Países Catalanes

Desde hace años el independentismo aboga por crear los Países Catalanes, una entidad falsa que nunca ha existido a lo largo de la historia y que iría desde el sur de Francia, pasando por la Franja aragonesa, hasta Murcia y Baleares. Se trata de un término ambiguo que pretende dar categoría de sujeto político a un extenso territorio basándose para ello en sentimientos indentitarios y similitudes lingüísticas.

Los mapas de los Países Catalanes se ven en varios libros de texto.

En una suerte de justificación histórica de este concepto, en los libros consultados se afirma que "los catalanes ocuparon la mayor parte de estas nuevas tierras, y es por eso que hoy se habla catalán, aunque con acentos muy diferentes", o también que "los reyes catalanes conquistaron muchas tierras en todo el Mediterráneo".

Se habla, además, del "sentimiento de solidaridad entre las tierra catalano-occitanas" como ejemplo de las relaciones existentes entre Cataluña y el sur de Francia.

5. Cataluña, cuna de la democracia

No sólo es un continuo la narración de Cataluña como una nación milenaria, sino también como baluarte de los valores democráticos. De hecho se afirma en estos libros que "en nuestro país [Catalunya], el rey no ha hecho nunca las leyes solo. Y él era siempre el primero que las tenía que cumplir".

Otra fantasía es la de presentar a los campesinos catalanes como "hombres libres" y a los catalanes en conjunto como "una sociedad abierta y compleja". Eso en plena Edad Media, donde las relaciones se basaban en el vasallaje y las clases sociales eran completamente estamentales, es otro disparate.

Se presupone la existencia de Cataluña en la Edad Media.

6. Valores políticos forjados en el siglo XII

Según el libro Petita Història de la Nació Catalana el cartulario Liber feudorum maior (siglo XII) es uno de los pilares de la "identidad política de Cataluña". En realidad, recoge documentos sobre las relaciones feudales de los reyes de Aragón y condes de Barcelona en la Alta Edad Media así como sobre alianzas, esponsalicios, testamentos, encomiendas de castillos, juramentos de homenaje...

7. Fusilamiento de Companys

En el libro La meva história de Catalunya se explica que en 1931, "después de unas elecciones, Cataluña recuperó su gobierno propio: la Generalitat". Después se cuenta que en la Guerra Civil los "ganadores eran militares" y fusilaron al presidente Companys por el simple hecho de ser catalán. "Muchos otros catalanes murieron o tuvieron que huir del país". Ojo, del país catalán.

8. El catalán nace en el año 800

El origen del catalán como símbolo sobre el que fundar la nación catalana también ha sido manipulado, de hecho en los títulos consultados se afirma que la lengua nació antes del siglo VII. Sin embargo, no se tiene constancia de ella hasta el siglo XII.

Pero las pretensiones secesionistas van más allá ya que se explica a los niños que en la época de Ramón Llull (mallorquín por más señas, del siglo XIII) el catalán llega a su "mayoría de edad" y ya era el idioma de "un Estado independiente".

9. Narrar la independencia a lo niños

En el libro infantil de Toni Soler se explica que la crisis se soluciona trabajando juntos, pero que es fundamental que a la vez "no dejamos de demandar más libertad para Cataluña. Lo hacemos cada 11 de septiembre y cada vez nos hacemos sentir fuertes". Los niños participan en las ilustraciones en las cadenas humanas y las esteladas aparecen por doquier.

Muestra de una explicación sobre la independencia.

La confusión llega hasta tal punto que incluso en libros de texto de secundaria se habla de la independencia. Así, se habla del nacimiento de Cataluña en el año 732 y de su independencia en el 870.

10. Justificar el 'procés'

El proceso independentista se ve abiertamente reflejado con simpatía en las páginas. Y se cuestiona la Corona, supeditándola a la voluntad popular catalana: "Para Cataluña, compartir el rey con otras tierras no fue nunca un problema... siempre que el rey jurara respetar las leyes del país. Si no, no se le debía obedecer". Con este tipo de manipulaciones se pretende dar la idea de que la independencia de Cataluña es una hazaña histórica que se remonta en al albor de los tiempos.